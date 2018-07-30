Нижегородка, которая подыскивает миллионеров для девушек, поделилась секретом красивой фигуры

— Восхищена вашими пропорциями! — пишет 68pozitiv.

— Приятно посмотреть на фигуристую, загорелую, обворожительную красавицу-амазонку в стильном купальнике подобном маленькому чёрному платью, — добавляет zoya_irk.

— Такой красивой не стыдно быть? — спрашивает bonyblu1320.

Такими комментариями фото телеведущей в купальнике с водной прогулки.

Тут же поклонники стали интересоваться, как именно Екатерине удается поддерживать такую форму. При росте 165 см ведущая весит 72 кг.

— У меня идеальный состав тела, баланс мышц и жировой ткани, — отвечает Екатерина.

А помогает ей быть в форме «аква (видимо, аквааэробика) и массаж».

Вот еще несколько фото Екатерины в купальнике, которые она выкладывала за последнее время.

Она любит радовать поклонников такими фото.

Вот, например, эти снимки сделаны во время отдыха в Майями в июле.

Мы рассказывали, что скоро Екатерина снова будет выдавать девушек за миллионеров. Она сообщила о подготовке к съемкам второго мезона шоу «Миллионер на выданье».