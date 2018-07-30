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Нижегородка, которая подыскивает миллионеров для девушек, поделилась секретом красивой фигуры
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Нижегородка, которая подыскивает миллионеров для девушек, поделилась секретом красивой фигуры 

nn.ru 1 час назад
— Восхищена вашими пропорциями! — пишет 68pozitiv.
— Приятно посмотреть на фигуристую, загорелую, обворожительную красавицу-амазонку в стильном купальнике подобном маленькому чёрному платью, — добавляет zoya_irk.
— Такой красивой не стыдно быть? — спрашивает bonyblu1320.
Такими комментариями фото телеведущей в купальнике с водной прогулки.
Тут же поклонники стали интересоваться, как именно Екатерине удается поддерживать такую форму. При росте 165 см ведущая весит 72 кг.
— У меня идеальный состав тела, баланс мышц и жировой ткани, — отвечает Екатерина.
А помогает ей быть в форме «аква (видимо, аквааэробика) и массаж».
Вот еще несколько фото Екатерины в купальнике, которые она выкладывала за последнее время.
Она любит радовать поклонников такими фото.
Вот, например, эти снимки сделаны во время отдыха в Майями в июле.
Мы рассказывали, что скоро Екатерина снова будет выдавать девушек за миллионеров. Она сообщила о подготовке к съемкам второго мезона шоу «Миллионер на выданье».
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