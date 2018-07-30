Ещё
Безупречный nude: модные вещи в пудровых оттенках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Безупречный nude: модные вещи в пудровых оттенках 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Топ  Француженка Жанна Дамас дает бесплатные уроки стиля: белые джинсы очень выигрышно смотрятся с топом пудрового оттенка. А если на ноги добавить аккуратные золотые босоножки, то получится очень стильный и элегантный образ.
Обувь
Проще всего интегрировать nude в свой гардероб при помощи обуви, сумок и аксессуаров. Осенью дайте шанс нюдовым ботильонам или полусапогам. В паре с джинсами и шубой из искусственного меха они создадут крутой лук.
Платье
Планируя поход на свадьбу, день рождения или любой другой праздник, вспомните шикарный образ Рози Хантингтон-Уайтли: платье-комбинация в нюдовых тонах выглядит сногсшибательно.
Костюм
Деловой и элегантный образ поможет создать брючный костюм двойка. Добавьте лодочки или босоножки с эффектом металлик и минималистичные украшения, чтобы завершить лук.
Total Look
А на десерт мы приберегли наш любимый выход Джиджи Хадид: нюдовое платье миди, тренч и лодочки в тон — девушка выглядит просто шикарно! Отличный аутфит для деловой встречи или просто похода на работу.
А вот несколько вещей нюдовых оттенков, которые обязательно должны вам понравиться:
SNCmedia.ru: последние новости
Как не сорваться и не потратить все деньги на распродажах Адские образы звезд на премии «Жара-2018» 5 видов верхней одежды, без которых не обойтись этой осенью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами64
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна81
Квитко доказала хейтерам, что не толстая11
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой16
5 признаков плохой хозяйки в доме26
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Квитко доказала хейтерам, что не толстая
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение