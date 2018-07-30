Безупречный nude: модные вещи в пудровых оттенках

Топ Француженка Жанна Дамас дает бесплатные уроки стиля: белые джинсы очень выигрышно смотрятся с топом пудрового оттенка. А если на ноги добавить аккуратные золотые босоножки, то получится очень стильный и элегантный образ.

Обувь

Проще всего интегрировать nude в свой гардероб при помощи обуви, сумок и аксессуаров. Осенью дайте шанс нюдовым ботильонам или полусапогам. В паре с джинсами и шубой из искусственного меха они создадут крутой лук.

Платье

Планируя поход на свадьбу, день рождения или любой другой праздник, вспомните шикарный образ Рози Хантингтон-Уайтли : платье-комбинация в нюдовых тонах выглядит сногсшибательно.

Костюм

Деловой и элегантный образ поможет создать брючный костюм двойка. Добавьте лодочки или босоножки с эффектом металлик и минималистичные украшения, чтобы завершить лук.

А на десерт мы приберегли наш любимый выход Джиджи Хадид: нюдовое платье миди, тренч и лодочки в тон — девушка выглядит просто шикарно! Отличный аутфит для деловой встречи или просто похода на работу.

А вот несколько вещей нюдовых оттенков, которые обязательно должны вам понравиться: