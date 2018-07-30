Деним не наденем: звезды, которые купили ужасные джинсы

Безусловно, Ким довольна своими формами и заслуживает за это всяческих похвал. Но в повседневной жизни вряд ли уместно надевать обтягивающие скинни в комплекте со столь откровенным бралеттом. Как исправить ситуацию: модель не самая худшая (хотя рваные джинсы уже и вышли из моды), при большом желании ее носить можно. Но сочетать лучше со свободной рубашкой мужского кроя или хотя бы накинуть на плечи блейзер, если хочется надеть открытый топ или кружевной бралетт. К образу с кружевным бралеттом хорошо подойдут пиджаки приталенного силуэта черного или бежевого цвета от дизайнера Маши Горячевой.

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Рианна в этом образе решила спрятать все свои достоинства и выбрала широкие джинсы с высокой посадкой. Хоть в черном, хоть в синем, хоть в малиновом цвете они добавят килограммов любой женщине, у которой и так есть лишний вес в области бедер и ног. Как исправить ситуацию: если выбираете джинсы фасона палаццо, то пусть посадка будет средней. И носить их тогда нужно с облегающим, а не свободным верхом, как это сделала Рианна. Полные бедра не получится скрыть с помощью широких штанин (наоборот, они привлекут еще больше внимания). А вот уравновесить пропорции фигуры можно с помощью джинсов, слегка расклешенных от бедра. Джинсы фасона палаццо будут гармонично сочетаться с облегающими футболками белого цвета с воротником от монобрендового магазина австрийской марки Sportalm.

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Если бы джинсы Хилари были длиннее, получился бы удачный пример того, как правильная ширина маскирует полноту ног. Но, увы, не в этот раз. Контрастный низ будто обрезает ноги, делая их визуально короче. А обувь без каблука еще больше акцентирует на этом внимание. Даже удачная блуза в вертикальную полоску не спасает провальный ансамбль. Как исправить ситуацию: если ваш тип фигуры — «груша», лучше отказаться от джинсов длиной семь восьмых, тем более с горизонтальными строчками, отделкой и контрастными вставками. Какие модели вам действительно идут, мы уже писали. Обладательницам фигуры типа «груша», как у Хилари Дафф, мы бы посоветовали приобрести джинсы прямого кроя от Milano Moda. Джинсы выполнены из хлопка, а по бокам декорированы вертикальной полоской, которая визуально удлинят ноги.

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Джинсы ONE X ONETEASPOON в Milano Moda,

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Шинед Харнетт

Эта британская певица жанра соул не так известна, как Рианна, но благодаря своим эпатажным выходам привлекает не меньше внимания. Назвать джинсами это нечто не поворачивается язык. Более того, Шинед решила не останавливаться на одних только странных джинсах — и в качестве верха выбрала бюстгальтер и джинсовку. Как исправить ситуацию: просто не покупать подобные сложносочиненные модели. Если вы такой же творческий человек, как Шинед, и не можете устоять, то комбинировать такие произведения искусства лучше с неброским верхом. Подойдет однотонная футболка нейтрального цвета, заправленная в джинсы. Зендая

Модель, которую выбрала Зендая, скорее выглядит потрепанной, а не рваной. Впрочем, отдадим должное отличному укороченному свитшоту, который подчеркивает тонкую талию актрисы и певицы. Как исправить ситуацию: вместо рваных джинсов надеть модель с небольшими потертостями. Если вы довольны своей фигурой, можно попробовать скинни с высокой посадкой в комплекте с кроп-топом или свитшотом. Вместо рваных мы бы предложили зауженные джинсы с разрезами на коленях и с небольшими потертостями от Milano Moda.

Джинсы ONE X ONETEASPOON в Milano Moda,

от 8 350 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Джинсы ONE X ONETEASPOON в Milano Moda,

от 8 350 руб., заказать: +7 (800) 333-44-87​

Джесси Джей

Образ сценический, но менее странным от этого не становится. Такого рода «вентиляция» выглядит вульгарно и совершенно не добавляет женственности и привлекательности. Как исправить ситуацию: в жару лучше надеть шорты. Если ваш выбор — это все-таки джинсы, то приобретайте модели с небрежной бахромой по краю штанин снизу. Составляем стильный образ с джинсами:

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