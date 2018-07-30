В казанских ТЦ «сгорают» скидки — осталось два дня

У практичных казанцев осталось всего ничего — сегодня и завтра, чтобы выбраться в торговый центр за скидками. В конце июля в магазинах жарко из-за распродаж. Цены упали ниже некуда. Скидок много — ожидается забег на длинные дистанции.

«Тандем»

До конца июля «Rendez-Vous» радует скидками от 25% до 80% на летнюю и зимнюю обувь. Готовы «скинуть» до 50% в салоне кожи и меха «Мехополис» и в магазине «Московский Ювелирный завод» (но только на украшения с драгоценными камнями).

Можно удлинить маршрут: скидки до 70% в магазинах одежды «Reserved», «Befree», «O’STIN», «Love Republic». Такая же скидка в обувном «CHESTER». Скидки там будут жить чуть дольше, но к концу распродаж останется товар, на который никто не посмотрел.

«Мега»

Самая «горящая путевка» подборки: сегодня последний день с 50% в магазине одежды «Calvin Klein Jeans». До 31 июля несколько магазинов отдают товар со скидкой 70%: магазины одежды «5КармаNов» и «BAON» и магазин мужской одежды «KANZLER». В «Снежной Королеве» до 50% на летний ассортимент.

«Парк Хаус»

Сегодня-завтра в «Mezzatorre» на женскую одежду 50%, а если в корзине две вещи — скинут еще 10%, три вещи — 20%, четыре вещи и более — 30%. В «Ашане» цена уменьшится вдвое на кофе, макароны, кетчуп, морс и порошок. Магазин одежды «H&M» объявил о 80%-ной скидке только на выделенный ассортимент и только пока он в наличии.

«Кольцо»

До 75% «скинут» в магазине молодежной одежды «CROPP» на летний ассортимент. 70% предлагает обувной «Respect». В «Дефиле» сообщают: 70%-ная скидка на коллекции женского белья, до какого числа — секрет. Оповестят, когда распродажа закончится. «Империя Сумок» предлагает чуть меньше — 30% на рюкзаки, но тоже неплохо.

Вот такие скидки «горят» в популярных торговых центрах Казани. Если не получилось прогуляться по магазинам в выходные, сейчас самое время. Кто знает, какие товары останутся в августе? Возможно, полки будут уже пусты, как в «Черную пятницу».

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