8 рубашек необычного кроя как у Иванки Трамп — на каждый день!

Согласитесь, рубашки универсальны. Они уже давно не ассоциируются с исключительно деловым стилем. Конечно, их можно сочетать с пиджаками и брюками, но также стильно они смотрятся с джинсами, шортами или юбками. А если рубашка из льна — то лучше «верха» на лето просто не найти.