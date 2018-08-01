Согласитесь, рубашки универсальны. Они уже давно не ассоциируются с исключительно деловым стилем. Конечно, их можно сочетать с пиджаками и брюками, но также стильно они смотрятся с джинсами, шортами или юбками. А если рубашка из льна — то лучше «верха» на лето просто не найти.
Любовь к рубашкам на днях продемонстрировала Иванка Трамп. Дочь президента США вернулась в Вашингтон с отдыха с мужем и детьми. Для дороги домой она выбрала белые брюки, мюли и голубую приталенную двухслойную рубашку с рукавами-фонариками. Grazia подобрала еще 8 рубашек необычного кроя — чтобы в повседневной одежде не выглядеть скучно.