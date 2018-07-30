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Экомаркет приглашает на благотворительную акцию
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Экомаркет приглашает на благотворительную акцию 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
5 августа в 12.00 Экомаркет в Коньково приглашает на благотворительный Garage Sale в поддержку фонда " Старость в радость".
Это возможность сделать ненужные вещи снова нужными и помочь благотворительному фонду «Старость в радость».
На Sale Вы сможете приобрести:
— Одежду: женские блузки, кофты, рубашки, куртки, пальто
— Аксессуары: женские ретрошляпы. сумки, бижутерия
— Детские товары: одежда (платья, брюки. рубашки, свитера, комбинезоны), обувь (ботинки, босоножки)
— Предметы интерьера, сувениры
Все вырученные средства будут направлены в Бф «Старость в радость» в помощь проекта «Неспортивная история»*
Приходите, вместе поможем пожилым людям, а заодно отлично проведём день! Для вас и ваших детей будут интересные и полезные мастер-классы, фотосъемка и тд.
Программа:
12.00 -13.00 — мастер класс по арт-терапии. Вместе с профессиональным художником, арт-терапевтом, вы будете рисовать и расслабляться.
13.00 — 14.00 — мастер-класс по изготовлению бумажных цветов
14.00 -15.00 — мастер-класс по мобильной фотографии Здесь вы сможете узнать секреты ярких и красивых фотографий на телефон, а также секреты их обработки.
15.00 — 16.00 — мастер-класс с метафорическими картами. С помощью метафорических карт, очень интересного и эффективного инструмента в работе психологов и игропрактиков, мы заглянем в наше подсознание и найдем там подсказки и ответы на наши запросы
16.00 — 17.00 — мастер-класс по столовому этикету и сервировке.
Ждём вас на Экомаркете в Коньково!
Ул. Профсоюзная, 126, дом 3.
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