Экомаркет приглашает на благотворительную акцию

5 августа в 12.00 Экомаркет в Коньково приглашает на благотворительный Garage Sale в поддержку фонда " Старость в радость".

Это возможность сделать ненужные вещи снова нужными и помочь благотворительному фонду «Старость в радость».

На Sale Вы сможете приобрести:

— Одежду: женские блузки, кофты, рубашки, куртки, пальто

— Аксессуары: женские ретрошляпы. сумки, бижутерия

— Детские товары: одежда (платья, брюки. рубашки, свитера, комбинезоны), обувь (ботинки, босоножки)

— Предметы интерьера, сувениры

Все вырученные средства будут направлены в Бф «Старость в радость» в помощь проекта «Неспортивная история»*

Приходите, вместе поможем пожилым людям, а заодно отлично проведём день! Для вас и ваших детей будут интересные и полезные мастер-классы, фотосъемка и тд.

Программа:

12.00 -13.00 — мастер класс по арт-терапии. Вместе с профессиональным художником, арт-терапевтом, вы будете рисовать и расслабляться.

13.00 — 14.00 — мастер-класс по изготовлению бумажных цветов

14.00 -15.00 — мастер-класс по мобильной фотографии Здесь вы сможете узнать секреты ярких и красивых фотографий на телефон, а также секреты их обработки.

15.00 — 16.00 — мастер-класс с метафорическими картами. С помощью метафорических карт, очень интересного и эффективного инструмента в работе психологов и игропрактиков, мы заглянем в наше подсознание и найдем там подсказки и ответы на наши запросы

16.00 — 17.00 — мастер-класс по столовому этикету и сервировке.

Ждём вас на Экомаркете в Коньково!

Ул. Профсоюзная, 126, дом 3.