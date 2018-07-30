Виктория Бекхэм снялась в новом видео

Британский независимый журнал о моде и искусстве Dazed выпустил новое видео. Его главной героиней стала Виктория Бекхэм , успешный модный дизайнер и супруга Дэвида Бекхэма . Компанию на съемочной площадке ей составила модель Хлои Нардин. Автором атмосферной видео-истории выступила режиссер Эллоиз Перри, входящая в топ лучших фэшн-фотографов планеты по версии Dazed. Стилизовала съемки Нелл Калонджи.

В клипе Виктория сыграла девушку, стоящую на фейсконтроле. В качестве ключевого элемента образа дизайнер выбрала леопардовое пальто из новой осенне-зимней коллекции Victoria Beckham. Роль тусовщицы, пытающейся попасть в ночной клуб досталось Хлои.

Тренч, в котором Виктория снялась в видео, уже сейчас доступен к предзаказу в официальном онлайн-магазине бренда. Покупка изделия обойдется в £2495.