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Виктория Бекхэм снялась в новом видео
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Виктория Бекхэм снялась в новом видео 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Британский независимый журнал о моде и искусстве Dazed выпустил новое видео. Его главной героиней стала Виктория Бекхэм, успешный модный дизайнер и супруга Дэвида Бекхэма. Компанию на съемочной площадке ей составила модель Хлои Нардин. Автором атмосферной видео-истории выступила режиссер Эллоиз Перри, входящая в топ лучших фэшн-фотографов планеты по версии Dazed. Стилизовала съемки Нелл Калонджи.
В клипе Виктория сыграла девушку, стоящую на фейсконтроле. В качестве ключевого элемента образа дизайнер выбрала леопардовое пальто из новой осенне-зимней коллекции Victoria Beckham. Роль тусовщицы, пытающейся попасть в ночной клуб досталось Хлои.
Тренч, в котором Виктория снялась в видео, уже сейчас доступен к предзаказу в официальном онлайн-магазине бренда. Покупка изделия обойдется в £2495.
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