Компания по производству сувениров обвинила Balenciaga в плагиате

Нью-йоркская компания City Merchandise, Inc., занимающаяся производством сувениров, обвинила Balenciaga в плагиате. Компания считает, что бренд заимствовал дизайн их сувенирных сумок с видом Нью-Йорка. В качестве доказательства City Merchandise, Inc. указывают, что на сумках Multicoloured New York Bazar Shopper Tote использованы похожие снимки Нью-Йорка, шрифт и даже цветовое оформление. Компания будет добиваться финансовой компенсации.