Милла Йовович стала лицом Balmain

Мэрайей Кэри и Французский модный Дом представил новую рекламную кампанию в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. Ее лицом стала Милла Йовович , американская актриса и звезда культовой ленты «Пятый элемент». Атмосферную видеоисторию в жанре sci-fi снял британский режиссер и клипмейкер Джейк Нава, сотрудничавший в разное время с Бейонсе, Бритни Спирс Шакирой . Автором фотосессии выступил известный фэшн-фотограф Ан Ле.

«Как любой французский ребенок 90-х, я был одержим «Пятым элементом». Долгое время я восхищался силой, талантом и чувством стиля Миллы, мечтая однажды заполучить ее в свой проект», — пояснил свой выбор Оливье Рустен, креативный директор Balmain.