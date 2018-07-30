Ещё
Милла Йовович стала лицом Balmain
Далее:
Читайте также:
Ещё
Актеры, у которых поехала крыша
Актеры, у которых поехала крыша

Милла Йовович стала лицом Balmain 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Французский модный Дом представил новую рекламную кампанию в поддержку коллекции осень-зима 2018/19. Ее лицом стала Милла Йовович, американская актриса и звезда культовой ленты «Пятый элемент». Атмосферную видеоисторию в жанре sci-fi снял британский режиссер и клипмейкер Джейк Нава, сотрудничавший в разное время с Бейонсе, Бритни Спирс, Мэрайей Кэри и Шакирой. Автором фотосессии выступил известный фэшн-фотограф Ан Ле.
«Как любой французский ребенок 90-х, я был одержим «Пятым элементом». Долгое время я восхищался силой, талантом и чувством стиля Миллы, мечтая однажды заполучить ее в свой проект», — пояснил свой выбор Оливье Рустен, креативный директор Balmain.
Fancy Journal: последние новости
Виктория Бекхэм снялась в новом видео Vans посвятили коллекцию Ван Гогу Calvin Klein представили новую рекламную кампанию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, у которых поехала крыша3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна81
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы3
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой20
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами92
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
05:15
Некрасивые жены звездных красавцев
Звёзды
14:45
Актеры, у которых поехала крыша
Звёзды
00:27
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
10:54
Все самые ужасные способы сбросить вес
Здоровье
03:00
Любовь и специи: какие и к каким блюдам подходят
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение