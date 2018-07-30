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Дарья Клюкина рассказала об идеальной свадьбе
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Дарья Клюкина рассказала об идеальной свадьбе 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Чаще всего люди говорят о любви. Не прочь рассказать о ней и звезды, пусть эта тема и слишком сокровенная для них. Например, личным решила поделиться и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина, рассказав, что ей не нужны рыцарские поступки, подарки или громкие слова — достаточно просто быть рядом, прикасаться к человеку. После шоу многие поняли, что для девушка примет своего возлюбленного таким, какой он есть, всегда поможет делом и словом. Наверняка поклонники проекта помнят первое свидание Даши с Егором, когда они катались на машине, и она ему помогала справиться с личной проблемой.
«Это свидание я запомню на всю жизнь. Таких эмоций я не испытывала никогда», — рассказала девушка. Поэтому, как и любая девушка, Дарья мечтает о красивейшей свадьбе. Даже встретив невесту, как в детстве, она загадывает желание и мысленно ждет своего принца.
«Будучи маленькой я представляла пышную юбку и фату в пол, сейчас скорее выберу удобство», — рассказывает Дарья
А какой цвет, спросите вы. Несмотря на моду, в этом плане Дарья традиционных взглядов: выберет белое платье или цвета слоновой кости.
«Никогда бы не рискнула надеть красное или чёрное платье. Зато точно надену фату, чтобы эффектно снять ее у алтаря перед будущим мужем»
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Женский форум
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