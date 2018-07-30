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«Похожа на бабушку»: Мила Кунис в мятом комбинезоне стала предметом насмешек
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«Похожа на бабушку»: Мила Кунис в мятом комбинезоне стала предметом насмешек 

Журнал ОК! 1 час назад
Мила Кунис совсем не стесняется изменившейся (не в лучшую сторону) фигуры и продолжает носить одежду, которая подчеркивают не достоинства, а недостатки. Несколько дней назад актриса блеснула в Лос-Анджелесе на премьере фильма «Шпион, который меня кинул». Для светского выхода она выбрала платье без бретелей, которое сползло и оголило грудь. Подобный наряд супруга Эштона Катчера предпочла и для нью-йоркского показа.
На ковровую дорожку Мила вышла в белом мятом комбинезоне, который еще больше подчеркнул ее излишнюю худобу. Интернет-пользователи пришли в ужас, когда увидели фото Кунис в соцсетях. «Это ужасно! Она похожа на мою бабушку», «В последнее время Мила выглядит жутко», «Как же сильно у нее обвисла грудь», — написали в комментариях поклонники звезды.
Мила Кунис
Одним словом, этот наряд войдет в модные провалы звезды этого года, что нельзя сказать про брючный костюм, в котором Мила вышла в свет около двух недель назад. Для закрытого показа комедии «Шпион, который меня кинул» знаменитость выбрала сине-коричневый ансамбль. Деловой стиль актрисы пришелся по душе почти всем её поклонникам.
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Женский форум
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