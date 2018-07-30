Закрытие «Жары»: Кэти в трусах из камней, пышка Самбурская и похудевшая Жасмин 

Закрытие третьего международного музыкального фестиваля «Жара» в Баку было впечатляющим: пели все! А нам было интересно узнать у звёзд об их интересных наряд. Всеобщее внимание было приковано к экстравагантному наряду Кэти Топурия. Она блистала в очень красивых трусах с завышенной талией из эластичного материала, расшитого камнями. Обычно дизайн необычных нарядов Кэти разрабатывает сама, но не в этот раз. Это произведение высокой моды от дизайнера грузинского происхождения Александра Арутюнова. Ручная работа естественно!
Настасью Самбурскую было не узнать. Точнее ее не узнавали по-началу даже журналисты. Очевидно, что Настасья стала наконец-то нормально есть, а не сидеть на диетах и истязать себя физическими нагрузками. Звезда «Универа» (а теперь ещё и певица, как это теперь модно) наела приличные щёки. Перед «красной дорожкой» она перекусила пастой.
Настасья Самбурская
А вот певица Жасмин, напротив, исхудала. Даже принт ее платья (крупная полоска) и пышная юбка, которые традиционно утяжеляют образ не помешали делать ей комплименты по поводу точёной фигуры. Платье у Жасмин было от дизайнера Яны Расковаловой. Уже традиционное открытое платье Брежневой не удивило. «Муж не против, конечно, таких откровенных нарядов. Разрешает!» — рассказала нам певица. Вера совмещает летний отдых с семьей с поездками на концерты и фестивали. Шампанское лилось рекой, но звезды подобрались на закрытие все, как один не пьющие! Жасмин, Зара, Ковальчук, Лорак, да даже Лепс и Маршал освежались жару лишь водой.
А вот Денис Клявер с супругой Ириной в этот день отмечали жестяную свадьбу. «Восемь лет назад эта женщина сказала мне „да“, точнее не отказала. Мои волосы стали короче, а чувства такие же сильные», — говорит Денис. А вот муж Юлии Ковальчук не вышел с ней на «красную дорожку» — музыкант светским выходам предпочитает подготовку к выступлению. Удивил всех своей спортивной формой Александр Маршал — в 61 год он подтянутый и моложавый мужчина, который выглядит лет так на 45. Возможно молодая избранница так положительно повлияла на музыканта? Завершилось выступление звёзд на «Жаре» праздничным салютом.