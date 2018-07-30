Дело в шляпке. Как девочка из нижегородской глубинки стала известным столичным модельером

фото instagram.com/liagureevaДело в шляпке. Как девочка из нижегородской глубинки стала известным столичным модельеромЕё история — это история воплощения мечты. Девочка из нижегородской глубинки сумела пробиться к подножию модного олимпа, который теперь успешно и покоряет.

Как покорялась Москва провинциалке? И что вообще нужно для воплощения мечты в жизнь — упорство, вера в свои силы или просто везение? Всё это мы и попытались выяснить у самой Лилии ГУРЕЕВОЙ. В людях с головой

— Сегодня многие девочки мечтают о карьере дизайнера так же часто, как когда-то о карьере актрисы. Сегодня это модно и престижно. А что вас привлекло в этой профессии?

— Мне с детства хотелось делать что-то красивое. Мне нравилось в художественной школе заниматься, своими руками что-то делать. И при этом мне хотелось иметь профессию, с помощью которой могла бы сама себя кормить.

И я поступила в Нижегородский техникум бытового обслуживания на конструктора-модельера.

— Но в итоге вы стали создавать не просто одежду, а шляпки. Что заставило вас выбрать такое необычное пока ещё для нас направление?

— Когда я создавала первые образы, мне очень хотелось дополнить их аксессуарами — сумочками, головными уборами.

Позже я поняла, что талантливых дизайнеров одежды вокруг очень много. А работа с головными уборами — это что-то особенное и необычное, и ею мало кто занимается. И я решила в эту область окунуться.

Тем более я сама замечала, что когда примеряешь шляпку, сразу преображаешься — что-то меняется в твоём настроении, состоянии. Ты сразу оказываешься словно в другом мире, мире успешных людей.

Всё это меня очень увлекло, и я стала заниматься именно головными уборами.

Меня стали приглашать на показы, появились заказы, работодатели. Для салона «Бельфасо» я начала разрабатывать свадебные головные уборы. А потом мои клиенты начали уговаривать меня заняться шляпками на каждый день.

Свадебные шляпки ведье не будешь постоянно носить. А чувствовать себя элегантной и утончённой хочется каждый день.

Но, примеряя повседневные шляпы в магазинах, я отмечала, что начинаю чувствовать себя в них какой-то тётей или городской сумасшедшей. Мне казалось, что такие шляпы сильно старят.

Но клиенты настаивали, и я, поддавшись на их уговоры, сделала первую повседневную шляпку. И оказалось, что с помощью такой шляпки можно превратить в праздник даже серые будни. С тех пор я разрабатываю и повседневные шляпки. Столичные штучки

— Как вы оказались в Москве?

— Я поняла, что в Нижнем я уже добилась определённых результатов, а в Москве я ещё никто и там есть простор для развития. Там больше событий, выше платёжеспособность и, стало быть, больше возможностей.

— Столица сразу встретила вас с распростёртыми объятиями или пришлось нелегко её завоёвывая?

— Нет, столица поначалу встретила меня без объятий. Сначала я просто выезжала со своими шляпами на выставки, и после каждой из них задерживалась всё дольше и дольше.

Ночевать порой приходилось в машине — ни денег, ни жилья не было.

Один раз я делала показ для сети спортивных салонов, и они рассчитались со мной карточкой в свой клуб. Он был круглосуточный. Я прикупила там ящичек и хранила там платьишко, туфельки. Приезжала из Нижнего, доставала всё это — коробка со шляпками у меня всегда была со мной, умывалась и потом, как будто из спа-салона, шла на мероприятия.

Потом мы вместе с несколькими ребятами решили снять вместе квартиру, в ней уже я и устроила мастерскую.

— А как началось ваше сотрудничество со Славой Зайцевым?

— Я мечтала попасть к Славе Зайцеву, потому что он был моим кумиром с детства. К тому же все его наряды со шляпками и я была уверена, что он знает в этом толк. И я пошла учиться к нему на курсы дизайнеров. И уже через полгода мы делали первую студенческую коллекцию. Он принимал экзамен.

Я мечтала, что Вячеслав Михайлович заметит мои работы и, может быть, через полгода или год даже пригласит в свой показ, разрешив сделать хотя бы одну-две шляпки для его моделей. А получилось так, что он взял меня за руку и сказал — будем делать коллекцию на Неделю моды.

Показы прошёл хорошо и уже в следующем сезоне я делал полностью его коллекцию. И девять сезонов я ему выполняла головные уборы.

-. Он всегда элегантно одет, очень трудодолюбивый, во многом великодушный. Он предоставил мне зал для мастерской, чтобы мне не ездить издалека, разрешил делать шляпки и для моих клиентов.

— А какое впечатление у вас от звёздных клиентов — Ларисы Вербицкой, Светланы Светличной?

— Я их обожаю. Вербицкая очень скромная, интеллигентная, совсем не звёздная.

Светлана Свеличная чуть более капризная. Но она очень открытая. Она такая маленькая, хрупкая, и она до сих пор хочет чувствовать себя женщиной — желанной, красивой, обаятельной. И поскольку ей в жизни хватало интриг и неприятностей, то у неё как будто внутренний предохранитель стоит. Как только ей что-то не нравится, она тут же отказывается в этом участвовать. Она всегда на грани находится. Может пообещать, что появится на съёмках, а потом отказаться, заявив, что ей оператор не понравился. Но сама по себе Светлана великолепный человек. Очень гостеприимная, милая.

Есть ряд звёзд, которые предлагают подарить им шляпку, а за это они просто на фотосессии вас потом упомянут.

Но я считаю, что если работа нравится, ты обязательно захочешь её оплатить, понимая, что она ценна. Если мою работу ценят, то она должна быть оплачена.

Так вот, и Лариса, и Светличная, которым я и рада бы подарить шляпку — настолько они соответствуют моей эстетике, всегда от этого отказываются. — А как вы поладили с Сергеем Зверевым, который известен своими скандальными выходками? Он и в жизни такой же, как на экране?

— Он увидел на улице мою работу — в некоторых магазинах выставляются мои головные уборы. И хотя они совсем не в его стиле — он короны любит, захотел познакомиться с автором. Сам нашёл меня, пришёл в мастерскую.

Мы сидели работали, и вдруг он со своей свитой входит. Нам сразу стало тесно — они все такие шумные, весёлые. Начали общаться, с тех пор и дружим.

Я думала, что его манера говорить и себя вести — она наносная, только для публики. Но на самом деле он весь такой — точно так же шутит и совершенно не чурается матерных выражений. При этом он очень дружелюбный, внимательный.

Сергей молодец — он может сказать: «Девчонки, идём кушать» и повести всех в кафе. Если из скромности начинаешь отказываться, он сразу: «Ну-ка быстро, свисток накрасила и пошла». Он нас угощает, официантки подходят, автографы берут. Я бы не сказала, что он страдает звёздной болезнью.

На высшем уровне

— В июне вы были в числе приглашенных на одно из главных светских событий в Англии — скачках «Роял Аскот». А вы вообще шьёте для тамошней публики?

— Шью я как для наших женщин, которые выезжают на подобные мероприятия, так и для зарубежных.

Потому что средняя цена такой шляпки в Англии — 2-3 тысячи фунтов. Это 150-250 тысяч рублей. А если покупать сначала шляпку, то к ней ещё потом надо подбирать платье, туфли, сумочку. И это будет история на пару миллионов рублей. А можно взять любимый костюм и уже под него сделать шляпку и собрать всё это в дорогущий образ. От платья всё равно легче идти. И стоит это в моей мастерской доступнее в несколько раз. Средняя цена шляпки тысяч 40, а не 250. Большая разница.

При том, что я сотрудничаю с английскими мастерскими и знаю все технологии.

— Каковы главные требования к высокосветским головным уборам?

— Головной убор должен не только подходить к форме лица, но и сочетаться по цвету с нарядом.

Кроме дизайна ещё очень важно качество материала. Всё должно быть сшито только вручную. Даже бантик нельзя прошить на машинке. И по таким головным уборам считывается статус обладателя. Сколько карат бриллиант в вашем кольце, насколько новая марка часов «Ролекс», каково качество туфель, сумки и, конечно же, головного убора — всё это своеобразная светская азбука.

— А вы сами не стремитесь попасть в этот круг? Пользуетесь ли знакомством со звёздами, чтобы посещать светские мероприятия?

— Я, к сожалению, больше нахожусь в мастерской, потому что мне нравится сам процесс создания.

Не занимаюсь пиаром — я не умею это делать. Я умею делать шляпы. И как могут, они меня сами продвигают, сами говорят за себя и обо мне.

Нелла ПРИБУТКОВСКАЯ