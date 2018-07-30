Почему мужчины в юбках — это ок? Объясняют бруталы из Петербурга

Уже пару сезонов бренды-гиганты, в том числе Thom Browne, Alexander McQueen, Loewe и Dries Van Noten, лоббируют юбку в мужские тренды. И вместе с тем убеждают, что каждый может выглядеть так, как ему удобно, — без оглядки на гендер, социальные нормы и реакцию окружающих. Мы нашли в Петербурге мужчин, которые носят юбки каждый день или на мероприятия, и узнали у них, почему эта вещь нормальна не только для девушек.

Антон Садчиков, шеф-повар и совладелец проекта Brave Goodies Я занимаюсь производством «брутальных десертов» (малиновых эклеров с хреном или шоколадного печенья с чили), и моя миссия — сделать общество смелее и решительнее. Кому, как не мне, пропагандировать храбрость как образ жизни, даже в мелочах? Для меня килт (помимо стиля) — проявление смелости, ведь у русских мужчин не принято носить юбки. Хотя в Шотландии этот предмет гардероба исключительно мужской, его носили воины — это круто, смело и мужественно. Думаю, что когда-нибудь килт станет трендом и в нашей стране. Ношу я его не часто, в особых случаях, но очень ценю эту вещь за оригинальность. Килт мне подарили, но я думаю приобрести еще один. С негативом не сталкивался — наоборот, получаю одобрительные отзывы и удивленные взгляды. Ведь традиции несколько устарели: секс-меньшинства считаются нормой, гендерная граница постепенно стирается, а мерилом успеха становятся не машина-квартира-работа, а ощущение счастья и способность менять этот мир. Если я могу хоть в чем-то повлиять на взгляды окружающих и создание новой культуры и общества, то чувствую себя действительно успешным.

Денис Кузьмин (Синяя Борода), блогер В начале этого года я стал носить юбки постоянно и везде, не только на мероприятиях. И перестал понимать женщин — им дано такое удобство и без шокированных взглядов со стороны прохожих, а они отказываются от него в пользу джинсов и брюк. Все же не зря шотландцы в юбках дрались и скакали по скалам — удобнее формы, однозначно, нет. А вот в Петербурге к мужчинам в таком виде относятся как в деревне — кричат «ты что?», «как ты можешь в этом идти на Ленинский?», «на Горьковской за такое раньше убивали!». Какие только страшилки не говорят, а я горжусь, что могу хоть как-то повлиять на менталитет окружающих, показать, что не все непривычное — ненормально. На настоящего мужика хоть юбку надень, хоть клоунский костюм — он все равно мужиком останется.

На настоящего мужика хоть юбку надень, хоть клоунский костюм — он все равно мужиком останется

Меня поражают парни, делающие татуировки с изображением гладиаторов, викингов и спартанцев как символ мужества. И хотя все эти герои носили килт, они относятся к моему внешнему виду с недоумением. Один дед в гастрономе меня чуть не убил, заорал «эй, петушила! ты ненормальный?». У меня это вызвало только смех: конечно, я ненормальный, я не такой, как все. Каждый из нас не такой, как все, просто кто-то это подчеркивает, а кто-то — скрывает. Синяя борода, цветные ногти и повседневная юбка — это не маска, это на самом деле я. Мой образ полностью повторяет внутренний мир, и он нравится мне, моей маме и моим детям. Реакция посторонних мужчин мне безразлична, моя аудитория — это девушки. Поэтому когда ко мне подходит незнакомый парень и говорит: «Ты странный, ты мне не нравишься, бесишь!», я радуюсь — значит, сильно далеко от его сознания и мировоззрения. Опасно, когда такие люди начинают тебя понимать.

Павел Полухутенко , автор, исполнитель и музыкальный менеджер Чаще всего я ношу джинсы, кроссовки и футболки. Моя одежда на 90% черная или серая. Но порой у меня случается игривое настроение, и я могу блеснуть разноцветным бомбером, узорчатым шарфом или клетчатой юбкой. Первый раз я надел юбку в университете. Учился в СПбГУП на кафедре режиссуры и актерского мастерства, где мы сделали номер в стиле «В джазе только девушки». Мой образ произвел фурор на публику — девушки громко аплодировали и хохотали, поэтому я продолжил экспериментировать с нарядами. Когда я взял бразды правления в арт-клубе «Рыба Пила», стал ходить в юбках и платьях почти каждые выходные. Именно в таком виде я и завлек будущую жену. Однажды мы делали глэм-вечеринку: обклеили стены фольгой, позвали группы, которые играют музыку в этом стиле, нарядились в эпатажные образы. Я был на каблуках, в красивом платье и макияже — и тут встретил Ангелину. В середине ночи я предложил ей прогуляться по клубам, она согласилась, а что было дальше, не расскажу (смеется).

Разве желание выглядеть не как все меняет гендерную принадлежность?

Неадекватная реакция на мои образы была всегда, но это как с собаками — если ты их боишься, они лают. До разборок никогда не доходило, но было забавно, когда путали с девушкой. Мне кажется, что мнение «мальчикам-брюки, девочкам-юбки» связано с предрассудками. Разве желание выглядеть не как все меняет гендерную принадлежность? Главное, чтобы человек был счастливым и это счастье не было в ущерб другим.

Лукас Жалалис, редактор в проекте «Знай город» Килт я ношу на мероприятиях, «в кругу своих» — в повседневности я поздно возвращаюсь домой, а живу не в центре. Не хочу сталкиваться с неадекватными людьми, тем более, зная себя, с удовольствием полезу в драку, а ведь я тонкий, как спичка. Будь у меня гора мышц, как у Григора Клигана из «Игры Престолов», то и на «Проспекте Просвещения» в юбке гулял. Однажды уже встретил рослую дубину недалеко от дома: он крикнул что-то вроде «соси, шотландец» и гордо показал средний палец. Мне кажется, строго гендерной одежды сейчас быть не должно. Есть вещи, которые стильно смотрятся и на мальчиках, и на девочках, а одежда подразумевает роль человека только если она специальная, форменная. На женщинах отлично сидят брючные костюмы, хотя раньше это было лишь демонстрацией — «yes, we can!», а мужчинам, учитывая патриархальный строй, вообще не нужно было никому ничего доказывать. Сейчас все устои постепенно сходят на нет, хотя в мире еще много людей с небольшим кругозором — они делят понятия на черные и белые и агрессивно реагируют на то, что не укладывается в их стигматизированных умах.

Фото: архивы героев