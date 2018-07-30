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Идеальная пара: Джанабаева в ярком наряде вышла в свет с Валерием Меладзе
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Идеальная пара: Джанабаева в ярком наряде вышла в свет с Валерием Меладзе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Последние несколько дней почти все звезды отечественного шоу-бизнеса веселились в Баку на международном музыкальном фестивале «Жара», который каждый год устраивает Эмин Агаларов. Знаменитости с нетерпением ждут фестиваля и отмечают, что это одно из самых ярких и запоминающихся событий в музыкальной индустрии.
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«Как повезло Меладзе!»: Джанабаева показала соблазнительную фигуру в купальникеАльбина Джанабаева наслаждается отдыхом во Франции. Сегодня певица решила похвастаться красочными кадрами, на которых она позирует в роскошном купальнике. Вчера вечером состоялась церемония закрытия фестиваля, а артисты вновь вышли на красную дорожку. Одним из самых эффектных нарядов можно смело назвать образ Веры Брежневой, которая примерила черное платье с глубоким декольте.
Также внимание журналистов было приковано к еще одной экс-участнице группы ВИА-Гра. Певица Альбина Джанабаева вышла на красную дорожку вместе с супругом Валерием Меладзе, которые в последнее время все чаще стали появляться вместе на публике. На артистке было необычного цвета длинное платье с разрезом на ноге. Валерий же предпочел выйти в свет в более просто наряде и ограничился легкой рубашкой и такими же брюками.
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Поклонники по достоинству оценили наряд Джанабаевой. «Отлично выглядите, красивая пара», «Вы удивительно красивая пара! Вы прекрасно гармонируете друг с другом! Счастья и любви Вам!», «Альбина Борисовна, вы — икона стиля», — писали в комментариях поклонники.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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