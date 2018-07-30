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Mango выпустили новую рекламную кампанию
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Mango выпустили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 8 часов назад
Фото: Fancy Journal
Испанский масс-маркет бренд представил первые кадры новой коллекции сезона осень-зима 2018/19. Ее главными героями стали топ-модели Эмбер Валлетта и Кэролин Мерфи, а также голливудский актер Эдриан Броуди. Автором выступил известный итальянский фэшн-фотограф Марио Сорренти, уже давно сотрудничающий с маркой.
Напомним, на прошлой недели на Ибице Mango провели закрытый показ осенне-зимней коллекции. Вдохновленная силуэтами 1970-х, новая линейка представляет собой микс из свойственных бренду культурно-этнических мотивов и актуальных тенденций.
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