Mango выпустили новую рекламную кампанию 

Испанский масс-маркет бренд представил первые кадры новой коллекции сезона осень-зима 2018/19. Ее главными героями стали топ-модели Эмбер Валлетта и Кэролин Мерфи, а также голливудский актер Эдриан Броуди. Автором выступил известный итальянский фэшн-фотограф Марио Сорренти, уже давно сотрудничающий с маркой.
Напомним, на прошлой недели на Ибице Mango провели закрытый показ осенне-зимней коллекции. Вдохновленная силуэтами 1970-х, новая линейка представляет собой микс из свойственных бренду культурно-этнических мотивов и актуальных тенденций.