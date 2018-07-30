Латексные брюки и новая прическа: Ким Кардашьян на благотворительном покерном турнире 

Ким Кардашьян известна своей любовью к перевоплощениям: реалити-звезда перепробовала на своих волосах все цвета радуги: от пепельного до нежно-розового. Пока мы спали, Ким решилась на новый эксперимент: длинные локоны в стиле Шер сменил удлиненный боб. Под новую прическу она подобрала не менее эффектный образ — на благотворительном покерном турнире, который она посетила вместе с momager Крис Дженнер, она появилась в максимально облегающих латексных брюках, боди из лайкры и прозрачных туфлях из коллекции Канье Уэста.