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6 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе осенью-2018
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6 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе осенью-2018 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Блузка с бантом
В осенних коллекциях самых разных именитых дизайнеров представлены очаровательные нежные блузы, украшенные бантом. Это может быть крупный бант, изящно повязанный на шее, или маленькие бантики на манжетах, главное — деликатная женственность, которую они придают образу.
Топ с пайетками
Скажем честно, пайетки, особенно если это не просто декор, а полностью расшитая ткань, — выбор не для всех. Кому-то такой вариант покажется излишне броским и блестящим, но если вы ни капли не пасуете перед перспективой быть в центре внимания и блистать по-максимуму, топ с пайетками будет более чем уместен для праздничного вечера.
Шарф с хищным принтом
На самом деле, хищные принты этой осенью возведены в абсолютную степень, и вы смело могли бы облачиться в них хоть с ног до головы, не слишком погрешив против моды, разве что против чувства меры! Но шарф с хищным принтом выступит в будущем сезоне в качестве минимальной единицы, самого базового варианта для всех, кто следит за модными веяниями.
Цветные колготки
Как правило, считается, что цветные колготки — удел молоденьких девушек. Но мы уверены, что правильнее было бы сказать, что цветные колготки — удел красивых ножек! Если же вас смущает яркость, выбирайте приглушенные осенние тона: коричневый, тенистая ель, горчичный, серый.
Длинная юбка с необычным принтом
Никаких цветочков — цветочные юбки донашиваем с большим удовольствием летом, а в осень вступаем с совершенно иными настроениями! Изначально этот тренд предполагал не просто необычные принты, а художественные — репродукции картин. Но такие ткани и модели не так-то просто найти в магазинах, поэтому вполне можно ограничиться эффектными абстрактными или же, наоборот, реалистичными принтами.
Жакет в мужском стиле
Это может быть как нарочитый оверсайз, так и лаконичный жакет по фигуре, напоминающий мужские костюмные пиджаки. Идеальный выбор не только для тех, кто работает в офисе, но и для всех, кому нравятся строгие и элегантные образы.
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