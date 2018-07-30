6 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе осенью-2018

Блузка с бантом

В осенних коллекциях самых разных именитых дизайнеров представлены очаровательные нежные блузы, украшенные бантом. Это может быть крупный бант, изящно повязанный на шее, или маленькие бантики на манжетах, главное — деликатная женственность, которую они придают образу.

Топ с пайетками

Скажем честно, пайетки, особенно если это не просто декор, а полностью расшитая ткань, — выбор не для всех. Кому-то такой вариант покажется излишне броским и блестящим, но если вы ни капли не пасуете перед перспективой быть в центре внимания и блистать по-максимуму, топ с пайетками будет более чем уместен для праздничного вечера.

Шарф с хищным принтом

На самом деле, хищные принты этой осенью возведены в абсолютную степень, и вы смело могли бы облачиться в них хоть с ног до головы, не слишком погрешив против моды, разве что против чувства меры! Но шарф с хищным принтом выступит в будущем сезоне в качестве минимальной единицы, самого базового варианта для всех, кто следит за модными веяниями.

Цветные колготки

Как правило, считается, что цветные колготки — удел молоденьких девушек. Но мы уверены, что правильнее было бы сказать, что цветные колготки — удел красивых ножек! Если же вас смущает яркость, выбирайте приглушенные осенние тона: коричневый, тенистая ель, горчичный, серый.

Длинная юбка с необычным принтом

Никаких цветочков — цветочные юбки донашиваем с большим удовольствием летом, а в осень вступаем с совершенно иными настроениями! Изначально этот тренд предполагал не просто необычные принты, а художественные — репродукции картин. Но такие ткани и модели не так-то просто найти в магазинах, поэтому вполне можно ограничиться эффектными абстрактными или же, наоборот, реалистичными принтами.

Жакет в мужском стиле

Это может быть как нарочитый оверсайз, так и лаконичный жакет по фигуре, напоминающий мужские костюмные пиджаки. Идеальный выбор не только для тех, кто работает в офисе, но и для всех, кому нравятся строгие и элегантные образы.