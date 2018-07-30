Коллекционер собрал 114 Volkswagen Golf

Из 30 миллионов проданных во всем мире Volkswagen Golf, проданных с 1970-х годов, 114 принадлежат одному человеку. Да, самый продаваемый Volkswagen для Йозефа Джузы, трубочиста из Австрии, стал больше, чем просто автомобилем. У него в собственности 114 Golf, начиная от таких редких экземпляров, как Golf с раздвижными дверями, до совсем странных, о которых наверняка мало кто знает. Назвать Джузу просто фанатом автомобилей с такой коллекцией — это настоящее преуменьшение. Его увлечение Golf началось, когда он впервые оказался в этом автомобиле. Когда я впервые попал в салон Volkswagen Golf, у меня появилось ощущение, что этот автомобиль был создан специально для меня, — сказал Джуза, — Положение сидения, удовольствие от вождения, удобство повседневного использования — все было так, как мне нравится. Коллекция начала формироваться, когда Йозеф владел созданным на базе Golf коммерческим фургоном Caddy. С тех пор коллекция начала расти, появился Golf кабриолет на лето, GTI для удовольствия от вождения и Golf Country для зимы. Как он сказал, у меня есть Golf на все случаи жизни. Экспонаты для своей коллекции Джуза ищет в интернете. Зачастую доставка в Вену стоит дороже самого автомобиля. Самый старый экземпляр в коллекции — предсерийный Golf с дверями, сдвигающимися вперед. Также имеются два полностью электрических Golf, известных как CitySTROMer I и II, в которых используются гелиевые батареи. Среди самых редких — один из Golf G60 Limited, серии, выпущенной в количестве всего 71 экземпляра Volkswagen Motorsport. Этот автомобиль выдает 207 лошадей от четырехцилиндрового двигателя с компрессором. Еще имеется 181-сильный Rallye Golf 1989 года. Разумеется, какая коллекция без уникальных автомобилей. Джуза купил несколько кемперов на базе Golf, а также два авиационных трапа на базе Volkswagen Pickup, которые использовались в аэропорту Бремена. Наверное, самым крутым экспонатом является собранный и настроенный вручную GTI первого поколения, который немецкое тюнинг-ателье сделало для одного ближневосточного принца. Там имеются вставки из натурального дерева в салоне, премиальная кожа и вещь, которую в 80-х можно было найти только в роскошных автомобилях — автомобильный телефон. Джуза признает, что забота о парке из 144 Golf — занятие не из простых. Он планирует открыть свою коллекцию для публики как своего рода музей Volkswagen Golf. Кстати, когда его спросили, какие пять машин из своей коллекции он выберет, Йозеф ответил: Я думаю, если мне придется сделать такой выбор, я бы не смог. Я скорее предпочту обойтись совсем без них, чем выбирать несколько.