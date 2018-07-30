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Николь Кидман на съемках второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»
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Николь Кидман на съемках второго сезона сериала «Большая маленькая ложь» 

Harper’s Bazaar 49 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Съемки долгожданного второго сезона сериала «Большая маленькая ложь» в самом разгаре — поклонники с нетерпением ждут выхода новых серий о жительницах живописного города Монтерей. Актерский состав остался неизменным — мы увидим Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Лору Дерн и, конечно, Николь Кидман. Последняя была замечена во время съемочного процесса в Калифорнии в образе Селесты Райт — рыжие волосы, густая челка и образ в калифорнийском стиле: замшевые сапоги и цветочное платье. Точная дата выхода шоу пока неизвестна, по прогнозам периметра состоится не раньше 2019 года.
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