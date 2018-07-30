Одевайся по погоде: 7 видов нежарких тканей

Лето — это не только отдых, пляжи и море. Иногда это еще и невыносимая жара, которая для многих становится серьезным испытанием. Твое самочувствие во многом зависит от одежды, которую ты носишь, ведь некоторые ткани препятствуют нормальному дыханию кожи и закупоривают поры. Лучше отдавать предпочтение натуральным материалам, которые не прибавят дискомфорта в летний период и будут освежать тебя в течение всего дня. В этой статье ты узнаешь, на какие ткани следует обратить внимание, выбирая летний гардероб.

1. Шелк

Долгое время шелк был одной из основных статей китайского экспорта. Тайну его производства держали в тайне, а тому, кто её раскроет, полагалась смертная казнь. Вместе с фарфором и чаем шелк прославил Китай во всем мире. Свойства: натуральный шелк — идеальный вариант для летнего зноя: ткань не собирает пыль и не электризуется, впитывает влагу и быстро сохнет, не раздражает кожу. Почему стоит носить: из шелка шьют тончайшие юбки и платья, которые нежно скользят по коже, будто не соприкасаясь с ней, что в жаркую погоду очень важно: испарение пота с поверхности кожи происходит без соприкосновения с одеждой, естественным путем. Как использовать в гардеробе: сочетай шелковые платья с яркими контрастными джинсовыми куртками и жилетами. Чем больше декора — карманов, нашивок, узорной вышивки страз — тем более стильным будет твой образ.

2. Атлас

В переводе с арабского языка слово «атлас» означает «гладкий». Атласный вид переплетения нитей был изобретен китайскими мастерами, затем с основами изготовления атласа ознакомились жители Средней Азии, чуть позже Ближний Восток. В Европе атлас стали производить лишь в 17-18 веках. Свойства: атласные ткани — идеальное решение для яркого летнего образа. При правильном уходе атласное полотно сохраняет блеск, не садится и не вытягивается. Материал отлично впитывает влагу, изделия из атласа позволяют коже дышать и невероятно комфортны в носке. Почему стоит носить: ткань не вызывает аллергии, не электризуется и хорошо драпируется. Как использовать в гардеробе: атласные платья миди длины универсальны; атласные блузки хорошо сочетаются с классическими брюками, юбками и джинсами. Носи их с высокими каблуками или спортивной обувью.

3. Шифон

Самые невесомые и парящие в воздухе материалы — это шелковые шифоны. Эту ткань завезли в Европу из Китая. Изначально материал изготавливали исключительно из шелковых волокон, позже в состав начали добавлять полиэстер, так как он обладал большей устойчивостью и был доступен по цене. Свойства: ткань хорошо драпируется, ложится красивыми складками, гигроскопична, воздухопроницаема и гипоаллергенна. Благодаря своей тончайшей структуре шифоны считаются одними из самых дорогих и изысканных тканей. Почему стоит носить: шифоновые ткани приятно носить в жаркое время года, так как они хорошо пропускают воздух и позволяют коже дышать. Как использовать в гардеробе: однотонные шифоновые блузки сочетаются с короткими юбками и шортами. Цветные модели хорошо будут смотреться со строгими брюками и джинсами.

4. Органза

Шелковая органза — одна из самых модных летних материалов. Первоначально также изготавливалась из натурального шелка и была завезена в Европу из Персии в конце 18 века. Свойства: полупрозрачность и формоустойчивость — главные показатели этой необычной ткани. Почему стоит носить: органза хорошо держит форму и не растягивается, позволяя создавать самые разные вещи со сложным кроем. Несмотря на плотность, одежда из органзы отличается воздушностью и невесомостью. Как использовать в гардеробе: из неё шьют вечерние и свадебные платья, объемные оверсайз-блузы, формодержащие юбки и сценические костюмы.

5. Лен Льняная ткань имеет очень древнюю историю, ученые считают, что её возраст составляет более 5 тысяч лет. Лен является одним из самых доступных по цене материалов: без него не пройдет ни одно лето. Свойства: в жаркую погоду льняная ткань создает ощущение прохлады за счет способности материала впитывать влагу. Ткань полностью экологична, не вызывает аллергических реакций. Почему стоит носить: основным плюсом ткани является то, что лен позволяет телу дышать. Льняная ткань не электризуется, за ней достаточно легко ухаживать, она меньше загрязняется и не растягивается, обладает высокой прочностью. Как использовать в гардеробе: льняные платья и блузы лучше носить с бельем телесного цвета, чтобы оно не просвечивало. Брюки можно сочетать с хлопчатобумажными майками и топами.

6. Хлопок

Самый простой и комфортный материал для лета — это натуральный хлопок. Хлопковые ткани могут быть как более тонкие — батисты — для нежных блуз, многослойных платьев и пышных юбок, так и более плотные — поплины и другие плательно-блузочные и сорочечные хлопки. Особое внимание советуем обратить на легендарные английские хлопки LIBERTY. Знаменитые floral принты и мелкие часто повторяющиеся узоры отвечают последним тенденциям моды. Свойства: хлопок хорошо впитывает влагу и довольно быстро сохнет. Хлопок обладает высокой прочностью и долговечностью, он отлично красится и надолго сохраняет цвет после многочисленных стирок. Почему стоит носить: ткань не препятствует дыханию тела и сохраняет прохладу, что летом особо актуально. Натуральный хлопок поглощает влагу и приятен к телу в жару. Как использовать в гардеробе: сочетай укороченные хлопковые брюки с удлиненными туниками, рубашками в клетку и яркими футболками с высокой шпилькой или кедами.

7. Джинса

Хлопковые ткани типа джинс могут быть различными по плотности: тонкие для летних джинсовых рубах и платьев и плотные, жесткие костюмные ткани для такого важного и модного предмета летнего гардероба как джинсовка. Голубым и синим цветом этот тип тканей не ограничен: белый, черный, с люрексом и принтами, джинсовые ткани с перфорацией также выглядят нетривиально и свежо. Джинса долговечна, ее сложно порвать благодаря прочному переплетению нитей. Свойства: джинса хорошо вбирает влагу и пропускает воздух, но при этом защищает от ветра, не электризуется и не пропускает пыль. Почему стоит носить: джинса обладает прочностью и проста в уходе. Как использовать в гардеробе: Джинсовые модели универсальны, их можно использовать с одеждой из других тканей. Джинсовое платье можно носить в сочетании с узким ремешком и классическими туфлями. Любительницы удобства могут дополнить джинсы рубашкой светлых тонов.

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