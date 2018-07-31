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Tommy Hilfiger представили новую коллекцию со встроенными трекерами
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Tommy Hilfiger представили новую коллекцию со встроенными трекерами 

Overtime.life 1 час назад
Фото: Overtime.life
«Технология умных чипов» в одежде от Tommy Hilfiger следит за тем, как часто ее носят и где. Новую линию — Tommy Jeans XPLORE — со встроенными трекерами компания выпустила на этой неделе. В нее вошли женские и мужские худи за 99 долларов, джинсы за 99 долларов, футболки за 39 долларов и поясные сумки за 89,50 доллара.
По словам авторов коллекции, «умные чипы» используются для программы лояльности. Владельцы любого предмета гардероба из этой серии с помощью приложения для iOS могут зарабатывать награды за посещение определенных мест в одежде. Для этого «умный чип» должен соединиться со смартфоном по Bluetooth.
«Заработанные баллы можно обменять на подарочные карты, специальные товары и билеты на мероприятия», — добавили в компании.
Одежда знает где и как часто ее носят
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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