«Такие вещи идут молодым»: Любовь Успенская насмешила публику своим платьем

Известная российская певица Любовь Успенская продолжает шокировать поклонников своими провокационными образами и смелыми нарядами. 64-летняя артистка появилась на сцене музыкального фестиваля в Баку в мини-платье с перьями, которое дополнила колготками в мелкую сеточку. Наряд хоть и был признан эффектным, но встретил в сети довольно мало комплиментов.

Музыкальный фестиваль «Жара» подошел к концу, а образы звездных участниц грандиозного действа стали к его завершению все смелее. Так, 64-летняя исполнительница Любовь Успенская поразила поклонников своим невероятным ажурным мини-платьем. Полностью прозрачный наряд знаменитости был украшен внушительным количеством черных перьев на манжетах длинных рукавов и подоле.

Дополнила Успенская свой фееричный образ колготками в мелкую сеточку и закрытыми туфлями на невысоком каблуке. Однако надо отдать Любови должное, ведь чтобы немного смягчить эффект, произведенный ее довольно откровенным нарядом, она решила надеть под платье белую комбинацию.

Фотографией с потрясающей певицей поделилась в своем микроблоге Ани Лорак. А интернет-пользователи отметили, что хоть Успенская и выглядит очень молодо благодаря пластической хирургии, но негоже забывать и о нормах приличий, ведь в ее возрасте уже не стоит злоупотреблять сексуальными нарядами.

«Люба женщина легенда… Но образы пора бы скромнее выбирать» «Успенская выглядит, как лысая курица в этих перьях» «Не нравится платье. И почему внизу белая майка? Черной не было?» «Такие вещи идут молодым. Зачем в ее возрасте ходить в таком мини?!» Стоит признать, Любовь Успенская находится в прекрасной форме. 64-летняя звезда шансона довольно долгое время занимается йогой и считает, что именно благодаря ей сохраняется ее молодость.