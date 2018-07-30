Покупка недели: сумка Dior Saddle как у Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе» 

She is back! Сумка-седло Christian Dior, придуманная Джоном Гальяно в 2000-м году и ставшая популярной благодаря Саре Джессике Паркер, Пэрис Хилтон и Бейонсе, появилась в новой осенне-зимней коллекции бренда. Причем сразу в нескольких вариантах: черной, красной, синей и пудровой коже и с тканью Oblique, созданной Марком Боаном в 1970-е годы. Переизданная сумка Saddle намного легче и больше оригинала: в нее можно положить iPhone X, бутылку воды и всю необходимую косметику. Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри рассказывает: «Оснащенная длинным ремнем, она настолько удобна, что вы забудете о ее существовании». Зато прохожие не забудут: к инфлюэнсерам, которые носят новую Saddle, приковано мировое внимание (мы не преувеличиваем!). Приобрести главный камбэк сезона можно в бутике Dior в Петербурге — сумки не бывает в наличии, поэтому ее нужно заказывать в индивидуальном порядке. Фото: Getty Images, Instagram