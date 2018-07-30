Ещё
Покупка недели: сумка Dior Saddle как у Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Покупка недели: сумка Dior Saddle как у Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
She is back! Сумка-седло Christian Dior, придуманная Джоном Гальяно в 2000-м году и ставшая популярной благодаря Саре Джессике Паркер, Пэрис Хилтон и Бейонсе, появилась в новой осенне-зимней коллекции бренда. Причем сразу в нескольких вариантах: черной, красной, синей и пудровой коже и с тканью Oblique, созданной Марком Боаном в 1970-е годы. Переизданная сумка Saddle намного легче и больше оригинала: в нее можно положить iPhone X, бутылку воды и всю необходимую косметику. Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри рассказывает: «Оснащенная длинным ремнем, она настолько удобна, что вы забудете о ее существовании». Зато прохожие не забудут: к инфлюэнсерам, которые носят новую Saddle, приковано мировое внимание (мы не преувеличиваем!). Приобрести главный камбэк сезона можно в бутике Dior в Петербурге — сумки не бывает в наличии, поэтому ее нужно заказывать в индивидуальном порядке. Фото: Getty Images, Instagram
Собака.ru: последние новости
Шоу Tezenis в Вероне: кружевные боди, прозрачные топы и мужские пижамы с «Симпсонами» Оля Маркес, Леся Небо и еще 14 див российского «инстаграма» сделали бьюти-средства для Organic Shop Игроки футбольного клуба «Уфа» получили новую игровую форму на предстоящий сезон. В коллекции появилась черно-золотая расцветка.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна84
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Рудковской припомнили бывших мужчин11
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
10:24
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Психология
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
04:55
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Любовь
05:08
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение