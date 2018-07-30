Стильно, модно, молодежно. Что нужно знать о главной коллекции сезона?

Этим летом Диана Ди представила новый трек «Хулиган». А недавно в поддержку сингла выпустила капсульную коллекцию одежды @deepdeep.young — брюки, панамы, рубашки и многое другое.

https://www.youtube.com/watch?v=NRoQxnYEpf0

На днях певица разыграла несколько вещей в своем Instagram.

Если удача тебе не улыбнулась, и ты не победил в конкурсе, то в официальном Instagram коллекции еще можно успеть сделать заказ.

все слайды

Осталось только выбрать обновку!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-budut-nosit-chto-nuzhno-znat-o-glavnoj-kollektsii-sezona/