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Стильно, модно, молодежно. Что нужно знать о главной коллекции сезона?
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Стильно, модно, молодежно. Что нужно знать о главной коллекции сезона? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Этим летом Диана Ди представила новый трек «Хулиган». А недавно в поддержку сингла выпустила капсульную коллекцию одежды @deepdeep.young — брюки, панамы, рубашки и многое другое.
https://www.youtube.com/watch?v=NRoQxnYEpf0
На днях певица разыграла несколько вещей в своем Instagram.
Если удача тебе не улыбнулась, и ты не победил в конкурсе, то в официальном Instagram коллекции еще можно успеть сделать заказ.
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Осталось только выбрать обновку!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-budut-nosit-chto-nuzhno-znat-o-glavnoj-kollektsii-sezona/
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