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Мила Йовович снялась в новом кампейне Balmain — и он очень красивый!
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Мила Йовович снялась в новом кампейне Balmain — и он очень красивый! 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Плюс один к списку лучших рекламных кампаний сезона: Balmain сделал амбассадором осенне-зимней коллекции Милу Йовович. В последнее время 42-летняя звезда «Пятого элемента» редко соглашается на фэшн-съемки, но здесь не смогла отказать Оливье Рустену. «Мила — одна из моих любимых актрис, я смотрел (и пересматривал) фильмы с ней с самого детства. Но кроме того, что она талантливая женщина, она еще и воплощает „бальмановскую“ силу и уверенность», — рассказывает креативный директор марки.
Автором футуристичной фотосессии стал вьетнамец Ан Ле, а видео-кампейн доверили кинорежиссеру Джейку Наве. В прошлые годы в промо-съемке Balmain участвовали другие культовые герои 90-х: Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд.
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