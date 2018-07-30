Плюс один к списку лучших рекламных кампаний сезона: Balmain сделал амбассадором осенне-зимней коллекции Милу Йовович. В последнее время 42-летняя звезда «Пятого элемента» редко соглашается на фэшн-съемки, но здесь не смогла отказать Оливье Рустену. «Мила — одна из моих любимых актрис, я смотрел (и пересматривал) фильмы с ней с самого детства. Но кроме того, что она талантливая женщина, она еще и воплощает „бальмановскую“ силу и уверенность», — рассказывает креативный директор марки.
Автором футуристичной фотосессии стал вьетнамец Ан Ле, а видео-кампейн доверили кинорежиссеру Джейку Наве. В прошлые годы в промо-съемке Balmain участвовали другие культовые герои 90-х: Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд.