10 самых дорогих свадебных платьев в мире

Москва, 30 июля — «Вести. Экономика». Каждая девушка мечтает о свадьбе. Она представляет себе, каким будет ее жених, обручальное кольцо, прическа. Но больше всего она думает о том, каким будет ее свадебное платье. В современном обществе свадьба — это не просто личное дело двух людей связать свои жизни, но и целый ритуал. Особое внимание привлекает к себе невеста и ее свадебное платье. Как правило, это самая дорогая составляющая внешнего вида невесты. Ниже мы расскажем о самых дорогих свадебных платьях в мире. 10. Платье Сhanel — $50 000 Фото:Brides

Кира Найтли очень любит красивые платья. Актриса не раз поражала поклонников своим внешним видом и красотой на красной дорожке. А на свадьбу она выбрала платье, в котором выглядела совершенно неотразимой. Она выбрала платье от Chanel, которое очень ей идет. Стоимость платья — 50 тысяч долларов, оно дороже, чем вся церемония. 9. Свадебное платье Мадонны — $81 250 В 1985 году Мадонна вышла замуж за актера Шона Пена. Несмотря на то, что их брак продлился недолго, свадебное платье невесты выглядело поистине шикарно. Вместе со свадебным платьем Мадонна надела черную шляпку с белой вуалью. Это платье, которое стало иконой стиля, было выставлено на аукцион и продано в 2014 году за 81 250 долларов. 8. Платье Christian Lacroix — $140 000 Фото:Rebel Circus

Актриса Кэтрин Зета-Джонс очень талантливая и стильная женщина. Она всегда выглядит стильно одетой, и ее свадьба не стала исключением. Актриса вышла замуж за Майкла Дугласа, и во время церемонии бракосочетания была одета в платье стоимостью $140 000 от Christian Lacroix. 7. Платье Vera Wang — $140 000 Фото:Wedding

Если вы — дочь миллиардера и гонщика Формулы-1, то бюджет, которым вы будете располагать для покупки платья, будет практически неограниченным. Петра Экклостоун наслаждалась поистине шикарной свадьбой, стоимость которой, по слухам, достигла 20 млн долларов. Одно только платье стоило 140 тысяч долларов. 6. Платье от Valentino — $225 000 Фото:EverAfterGuide.com Любая принцесса готова сделать свою свадьбу незабываемой и по-настоящему королевской. Кронпринцесса Греции Мари-Шанталь, на свадьбу надела плате от Valentino с жемчужинами. Для создания этого платья потребовалась работа команды из 25 специалистов, а стоимость платья оценивается в $225 000. Это платье действительно было изготовлено для принцессы, каждая его деталь тщательно продумана. 5. Платье от Valentino — $250 000 Фото:Brides

Мерайя Кери — настоящая звезда, которая известна не только своим музыкальным творчеством, но и бурной личной жизнью. Кери и ее друг Джеймс Пэкер так никогда и не поженились, однако певица все же купила свадебное платье за 250 000 от Valentino. 4. Платье Alexander McQueen — $380 000 Фото:papercitymag.com Джордж Клуни — известный во всем мире ловелас. Однако когда он решил наконец-таки женится, всем сразу стало ясно, что дело серьезное. Для него Амаль — по-настоящему особенная женщина. Конечно же, для такой свадьбы было подготовлено все самое лучшее, а сама невеста выглядела неотразимой. Ее свадебное платье стоило $380 000. Общий бюджет свадьбы составил 4,6 млн долларов. Это событие стало одним из самых зрелищных в истории. 3. Платье Alexander McQueen — $400 000 Кейт Мидлтон уже давно не сходит с первых полос газет и журналов. А свадьба с Принцем Уильямом стала поистине королевским событием. Все дизайнеры мира хотели, чтобы именно его выбрали, чтобы нарядить будущую супругу Принца Уильяма. Сама же Кейт выбрала платье за $400 000. Это был верный выбор, в платье она выглядела сногсшибательно. 2. Платье от Givenchy — $500 000 Фото:vogue.com.au Ким Кардашьян, вероятно, одна из самых знаменитых телезвезд в мире. Поэтому она может позволить себе купить свадебное платье за 500 тысяч долларов. А так как одного платья недостаточно, она также купила за 40 000 долларов туфли от Balmain. Нужно ли говорить, что на свадьбе она выглядела потрясающе. 1. Платье Swarovski — $1 млн Виктория Сваровски — австралийская певица, которая, кроме прочего, является наследницей империи Swarovski. Именно ее платье занимает первое место в нашем рейтинге. Ее платье, по слухам, стоило 1 млн долларов. Оно было украшено 500 000 кристаллов. Невеста выглядела поистине шикарно в платье, стоимость которого превышает сумму, которую многие из нас могут заработать за всю свою жизнь.