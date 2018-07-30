Когда такое было? Ким Кардашьян в одежде НЕ из последних коллекций!

Мы привыкли к тому, что у Ким (37) все появляется еще до того, как это поступает в продажу, — будь то ярко-синий пиджак Верджила Абло (38) для Louis Vuitton или спортивный костюм из новой коллекции Yeezy (когда Канье (41) только предыдущую представил).

А вчера Кардашьян пришла на презентацию книги звездного фотографа Маркуса Хайда в полупрозрачном винтажном боди Versace (не ругайтесь, Маркус там все видел — это он фотографировал голую Ким в распахнутой шубе и стрингах). Кроме того, на ней были очки и туфли Dior — очки из коллаборации с Рианной двухлетней давности, а туфли — из коллекции 2014 года.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kogda-takoe-bylo-kim-kardashyan-v-odezhde-ne-iz-poslednih-kollektsij/