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Когда такое было? Ким Кардашьян в одежде НЕ из последних коллекций!
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Когда такое было? Ким Кардашьян в одежде НЕ из последних коллекций! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Мы привыкли к тому, что у Ким (37) все появляется еще до того, как это поступает в продажу, — будь то ярко-синий пиджак Верджила Абло (38) для Louis Vuitton или спортивный костюм из новой коллекции Yeezy (когда Канье (41) только предыдущую представил).
А вчера Кардашьян пришла на презентацию книги звездного фотографа Маркуса Хайда в полупрозрачном винтажном боди Versace (не ругайтесь, Маркус там все видел — это он фотографировал голую Ким в распахнутой шубе и стрингах). Кроме того, на ней были очки и туфли Dior — очки из коллаборации с Рианной двухлетней давности, а туфли — из коллекции 2014 года.
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Юбка, кстати, Fannie Schiavonni — малоизвестного, но любимого Беллой Хадид (21), Хейли Болдуин (21) и Майли Сайрус (25) бренда. В общем, все на Ким — не из последних коллекций, но выглядела она очень круто. И да, то, что она похудела, уже невозможно не заметить.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kogda-takoe-bylo-kim-kardashyan-v-odezhde-ne-iz-poslednih-kollektsij/
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