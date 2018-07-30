Голая принцесса: пышный наряд Юлии Ковальчук с прозрачным топом возмутил Сеть

Минувшим вечером в столице Азербайджана завершился музыкальный фестиваль «Жара». И одной из самых обсуждаемых персон дня стала Юлия Ковальчук . Певица появилась перед фотографами в пышной летящей юбке и укороченном топе, который… показал публике всё, что по идее должен был скрыть. Саму Юлию это нисколько не смутило: она чувствовала себя настоящей принцессой и похвасталась этим перед подписчиками в Инстаграм: «Я вчера была принцессой. Листайте, если вы как и я влюбились в это платье от Julia Day».

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

29 Июл 2018 в 12:18 PDT Подписчики, впрочем, не слишком поддержали выбор звезды: одних возмутило то, что Юлия посмела сравнить себя с принцессой, другим не понравилось то, что молодая мама позволила себе такой наряд, да еще в мусульманской стране:

Юля, надо быть тебе скромнее, до принцессы не дотягивает. Внешность простовата, нет изюминки, шарма, привлекательности… Ну просто все настолько просто. А скромность и в наше время украшает человека. Нет, не принцесса, простая барышня @ta_tiana6385

Верх однозначно прикрыть. На сцене обязательно. В клипах как хотите. Но на сцене нужно уважать зрителя @sam17051541

Юля, вы очень хорошенькая, но у меня вопрос: Алексею безразлично, что вы надеваете? Мне кажется, что замужняя женщина и мама должна одеваться не так. Заранее извините @shuro4ka.ig Образ красивейший, но в стране мусульман так оголяться, мне кажется, неправильно, нужно уважать народ с их образом и видением жизни, вы же у них в гостях, а платье вас неприлично обнажает @kristy_vasyutinka

Мне тоже не понравилось, зачем так оголяться? Ни один любящий муж своей жене и матери его ребенка не позволил бы так оголяться, чтобы прелести его жены стали бщедоступными. Или мужу доставляет удовольствие представлять на всеобшее обозрение грудь матери своего ребенка? Куда катится мир @dorina_durmaz1

Некоторые, впрочем, обратили внимание на прозрачность топа по другим причинам, менее связанным со стыдом, а скорее связанным с общей эстетикой: Мне кажется, не надо было делать такой вырез, раз грудь белая @oksibabab Красивый образ, но этот комплект платьем назвать сложно… И было бы здорово и более элегантно, если бы дизайнер сделал подкладочную ткань на топе… @kate.master.handmade

Был бы очень красивый образ, если бы не прозрачный верх … Это сразу удешевляет образ @k_futhanter

Кстати, в день открытия фестиваля Юлия Ковальчук тоже была одета в «голое» платье. Правда, в тот раз она показала зрителям не грудь, а бедра. Надо ли говорить, что реакция была примерной такой же?

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

26 Июл 2018 в 11:26 PDT А вот что певица носила в другие дни фестиваля. Взгляните и оцените, какой образ вы считаете наиболее удачным?

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

29 Июл 2018 в 8:55 PDT Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

29 Июл 2018 в 8:18 PDT Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

28 Июл 2018 в 3:51 PDT