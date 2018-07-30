«Это дурной тон»: Мария Кожевникова появилась на свадьбе подруги в белом платье

Пока звезды эстрады находятся в Баку на фестивале «Жара», Мария Кожевникова отправилась на свадьбу подруги, которая также является крестной ее сына. Фотографиями с мероприятия Кожевникова поделилась в Инстаграме, а ее поклонники с удивлением обнаружили, что для появления на свадьбе Мария выбрала белое платье.

Несколько дней назад Мария Кожевникова решила посоветоваться с поклонниками, выбирая, в каком платье ей пойти на свадьбу близкой подруги. На фото, которым актриса сопроводила свой вопрос, она позировала в черном платье. Поклонники тут же заметили, что черный — не лучший цвет для такого праздника. В итоге Мария остановила свой выбор на противоположном цвете — белом. Несколько фотографий, сделанных во время свадьбы, Мария опубликовала в Инстаграме. Публика была удивлена, увидев, что в итоге на мероприятие актриса отправилась в не только белом, но еще и поистине роскошном платье. Сложно даже представить, как должна была выглядеть невеста, чтобы ее не затмил образ Марии, которая явно блистала на празднике.

Конечно, подобные вещи в сети не остаются без внимания и пользователи интернета тут же принялись обсуждать странный выбор Кожевниковой. Для многих появление в белом платье на чужой свадьбе — табу, которое не следует нарушать, чтобы не выглядеть невежливо. Кое-кто даже засомневался, останутся ли женщины подругами после такой выходки актрисы: «Платье классное, но прийти на свадьбу подруги в таком… не очень так скажу» «Блеснуть на свадьбе у подруги в почти свадебном платье? Дурной тон» «Ну некрасиво на чужую свадьбу в таком наряде! Это плохой тон и показатель невоспитанности» «Как-то некрасиво пытаться переплюнуть невесту» «Быть у подруги на свадьбе в свадебном платье это, конечно, треш» «Не принято у порядочных людей ходить на свадьбу в таких платьях. Только маленькие девочки могут. Человек не знаком с этикетом. Деревню не вытравить ничем» Впрочем, Мария сама рассказала, что это платье было вполне одобрено ее подругой, выходящей замуж, которой оно тоже очень понравилось. Однако оно действительно является частью свадебной коллекции и, хотя наряд невесты, по словам Кожевниковой, был еще лучше, все-таки сложно назвать такое платье уместным для гостьи.

Тем более, что в жизни Марии есть масса поводов для того, чтобы надеть вечернее платье и почувствовать себя настоящей принцессой. Например, на Московском международном кинофестивале в апреле этого года она появилась в платье похожей тематики. Однако тот наряд оказался совершенно неудачным, прибавив и так недавно родившей актрисе еще несколько лишних килограммов. Если бы для появления на фестивале она выбрала нынешнее платье, вряд ли бы кто-то не оценил его красоту.