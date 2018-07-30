Фестиваль «Новая мода» на Никитском бульваре

«Новая мода» — это фестиваль, на котором посетители узнают, что такое «осознанное потребление», как можно быть модными и при этом беречь окружающую среду.

Гости смогут принять участие в мастер-классах по рестайлингу и росписи одежды, изготовлению книг и игрушек своими руками. Пройдет модный показ «Принцесса на чердаке», лекции по осознанному потреблению, public talk с идеологом проекта «Фудшеринг: спасение еды» Анной Успенской, бесплатный обмен взрослыми и детскими книгами.

Московские дизайнеры представят авторские и винтажные вещи и аксессуары из коллекций прошлых сезонов, а также расскажут, как их сочетать, чтобы выглядеть модно этим летом.

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Дата: 5 августа

Время: 12:00–20:00 Место: сквер «Дома Гоголя» на Никитском бульваре

Вход свободный