Ещё
Фестиваль «Новая мода» на Никитском бульваре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль «Новая мода» на Никитском бульваре 

CHIPS journal 50 минут назад
Фото: CHIPS journal
«Новая мода» — это фестиваль, на котором посетители узнают, что такое «осознанное потребление», как можно быть модными и при этом беречь окружающую среду.
Гости смогут принять участие в мастер-классах по рестайлингу и росписи одежды, изготовлению книг и игрушек своими руками. Пройдет модный показ «Принцесса на чердаке», лекции по осознанному потреблению, public talk с идеологом проекта «Фудшеринг: спасение еды» Анной Успенской, бесплатный обмен взрослыми и детскими книгами.
Московские дизайнеры представят авторские и винтажные вещи и аксессуары из коллекций прошлых сезонов, а также расскажут, как их сочетать, чтобы выглядеть модно этим летом.
Подробнее здесь.
Дата: 5 августа
Время: 12:00–20:00  Место: сквер «Дома Гоголя» на Никитском бульваре
Вход свободный
CHIPS journal: последние новости
Принц Уильям использует тот же воспитательный прием, что и его мать, — принцесса Диана В Культурном центре ЗИЛ пройдет дизайн-маркет «Эскимо-фест» Российские мужчины считают, что женщины должны выходить из декрета как можно позже
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна84
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Рудковской припомнили бывших мужчин11
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
10:24
Вопросы, которые вы давно хотели задать
Психология
06:21
Актрисы, родившие после 40 лет
Звёзды
04:55
Россиянки назвали минусы серьезных отношений
Любовь
05:08
Почему молодые женщины выбирают мужчин постарше
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение