Хит сезона: Королева Испании Летисия и Меган Маркл в платьях из денима

Сразу две иконы стиля вновь делают актуальными наряды из денима. Меган Маркл надела платье без рукавов, которое тут же стало хитом среди модниц. Герцогиню Сассекскую мы видели в этом образе на благотворительном матче по поло Sentebale Royal Polo Cup. Для выхода в свет в жаркий день супруга принца Гарри выбрала платье с широким ремнем на талии и V-образным вырезом. Авторство платья принадлежит бренду Carolina Herrera.

Публикация отMeghan Markle (@royalmeghan) 26 Июл 2018 в 7:11 PDT И королева Испании Летисия, каждый образ которой тоже копируется модницами, обратила внимание на деним. Супруга короля Филиппа предпочла платье бренда Hugo Boss. Изюминкой ее образа стали детали на карманах и отдела ремня.

Публикация отStyle &Beauty extreme (@styleandbeautyextreme) 29 Июл 2018 в 12:08 PDT Напомним, что Меган Маркл прежде критиковали за то, что она то и дело нарушает протокол королевской семьи, надевая вещи, которые не приветствуются. Может быть, герцогиня провела работу над ошибками после того, как принц Гарри категорически запретил ей надевать смокинг? А ведь подобная вещь была и в гардеробе его мамы — принцессы Дианы.

А у вас есть платье из денима?