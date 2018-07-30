Что такое стиль томбой и как правильно одеваться в 2018

Из истории

Носить мужскую одежду женщины начали еще в XX веке. Низкий поклон здесь можно адресовать, конечно, Коко Шанель , которая интегрировала в свой гардероб мужскую тельняшку и брюки, а теперь без этих вещей мы не представляем себе свою жизнь. Собственно стиль томбой заключается в грамотном балансе вещей с мужского плеча и женственных и сексуальных деталей в образе.

Женщины, пропагандирующие свободу выбора одежды и страсть к мужским вещам, встречались всегда. В 20-годах в Америке, например, одной из самых ярых сторонниц стиля томбой была Клара Боу , чье знаменитое высказывание про то, что семья и дети — не единственное занятие для женщины, до сих пор цитируют. Во Франции и Великобритании девушки стриглись под мальчиков и носили мужские костюмы. Во время Второй мировой войны женщинам пришлось освоить и некоторые виды мужских работ: летчики, сварщики, строители. Так в их гардероб просочилась и рабочая форма.

Сейчас

На волне популярности феминисткого движения стиль томбой становится еще более актуальным. Постепенно стирается разница между мужским и женским гардеробами: девушки часто отправляются за покупками в отдел для мужчин в поисках любимых моделей oversized, а дизайнеры вообще перестают делить линейки по половому признаку. Настоящими амбассадорами стиля томбой можно считать Кару Делевинь Киру Найтли , Джиджи и Беллу Хадид , а также многих модных инфлюенсеров и звезд Instagram.

Что носить в 2018 1.

Главное, что нужно помнить, это то, что в вашем луке должны присутствовать совершенное разносторонние элементы. Делая выбор в пользу широких брюк или модели карго, которые сейчас просто захватили весь модный мир, обязательно дополните их женственным кроп-топом с рюшами или открытыми плечами, а также добавьте несколько подвесок и массивные серьги.

2.

Спортивную футболку в стиле oversized можно легко обуздать при помощи коротких джинсовых шорт. Сюда также подойдут «уродливые» кроссовки или ботинки на платформе.

3.

Пиджак с мужского плеча отлично впишется в базу из спортивного бра и велошорт. Захватите сразу несколько трендов, да еще и сойдете за девочку-сорванца (это мы про истоки слова «томбой»).