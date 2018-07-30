Модный казус: Кристен Стюарт надела шлепки вместо туфель

Актриса, кажется, совсем забыла, как должна одеваться настоящая женщина!

Кристен Стюарт не скрывает, что мода и стиль ее совершенно не интересуют. Она не стесняется носить в повседневной жизни растянутые треники и поношенные кеды. Любовь к максимально простой одежде, правда, видна еще и на красной ковровой дорожки. Звезда не раз выходила на публику в роскошном кутюрном платье и в любимых рваных кроссовках!

Даже в сценические костюмы актриса привносит свой странный и мало кому понятный стиль. На днях Кристен была замечена в Лос-Анджелесе во время съемок фильма «Против всех врагов». На звезде было интересное ярко-красное платье в дух 60-х, украшенное очаровательными медными пуговицами. Все бы ничего, но Стюарт дополнила наряд спортивными шлепанцами Adidas, в которых, кстати, актриса все чаще появляется на улице во время прогулок.

Понятное дело, Кристен выбрала столь нетривиальную обувь исключительно ради комфорта. Однако ее лук в целом выглядел, сказать по правде, весьма прискорбно.

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