Битва свадебных платьев: Диана, Меган или Кейт?

За последние четыре десятилетия в британской королевской семье сыграли множество свадеб, но только три были настолько масштабными, что за ними следил весь мир (без преувеличения). Речь идет о торжестве принцессы Дианы и принца Чарльза , Меган Маркл и принца Гарри, Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В минувшее воскресение исполнилось 37 лет со дня свадьбы первой пары. В честь этого OK-MAGAZINE.RU решил сравнить образы главных британских невест.

Фотография: Getty Принц Чарльз и принцесса Диана

К 29 июля 1981 года дизайнерская пара Дэвид и Элизабет Эммануэль (тогда ещё малоизвестные) сшили легендарное платье для принцессы Дианы. Это был шелковый наряд цвета слоновой кости, элементы которого позже стали повторять многие мировые лейблы одежды.

Свадьба принца Уильяма и простолюдинки Кейт Миддлтон состоялась 29 апреля 2011 года. Дизайнером подвенечного платья герцогини выступила британский модельер Сара Бертон, которая на тот момент была креативным директором модного Дома Alexander McQueen. Украшением наряда стали кружевные цветы на рукавах в виде символов Великобритании — чертополоха, нарцисса, розы и листика клевера.

Фотография: Legion-Media Принц Уильям и Кейт Миддлтон

«Некоторые люди ошибочно думают, что я боюсь говорить о счастливом опыте создания свадебного платья Кейт Миддлтон. Мне нравилось создавать этот наряд, и мы все вложили в него свои сердца. Уважаю сокровенность этого прекрасного проекта, уважаю дружбу, которая возникла в процессе… Желание женщины иметь красивое свадебное платье — самая естественная вещь в мире», — говорила спустя три года после свадьбы Бертон.

У Меган Маркл было самое минималистическое из всех трех моделей платье. Скромный свадебный наряд подготовила Клэр Уэйт Келлер , глава Givenchy. Весь мир до сих пор разделен на два лагеря: одни — разочарованные поклонники — называют платье Меган мешком, другие — зауважали герцогиню Сассекскую за то, что в ней не было ни намека на Голливудскую роскошь.

Принц Гарри и Меган Маркл

Кружево в образе было, но только на фате: по краям аксессуара были вышиты цветы-символы каждой из 53 стран Содружества наций.