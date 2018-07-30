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Идеальная пара: скинни + плечистый жакет, как у Брижит Макрон
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Идеальная пара: скинни + плечистый жакет, как у Брижит Макрон 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Последние несколько дней французские СМИ активно возмущаются тому, что одни только услуги стилиста по волосам и визажиста Брижит Макрон обходятся налогоплательщикам в 5 200 евро. Во внутреннюю политику Франции мы лезть не будем, а останемся на привычной территории стиля, не похожего на стиль ни одной другой известной нам первой леди.
О любви Брижит Макрон к мини в очередной раз говорить не будем. Нам больше всего нравится другая комбинация, которую первая леди Франции постоянно использует: очень узкие брюки в сочетании с широкоплечим жакетом. На неформальных мероприятиях обычные брюки француженка меняет на кожаные — или на джинсы скинни. А вот жакетам любимого силуэта не изменяет никогда. Обычно они, кстати, из коллекций Louis Vuitton.
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