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Летняя классика: 10 льяных платьев на каждый день
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Летняя классика: 10 льяных платьев на каждый день 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Наши лучшие друзья в жару — натуральные ткани и свободный крой. Мы выбрали 10 льняных платьев, которые в летнем гардеробе просто незаменимы. Сдержанный песочный оттенок подойдет для офисных будней, равно как и белое платье-майка Iro: длина макси делает его более строгим, но не менее удобным. Ярких красок добавьте желтой моделью Three Graces с разрезами на спине, а в отпуск захватите короткое платье I Am Studio на запахе. На пляже и на яхте сине-белые полоски, будто уже выгоревшие на солнце, будут как никогда кстати. Что особенно радует, каждое можно носить с трендовыми плетеными аксессуарами. Широкополая шляпа, bucket bag, мюли — и модный летний образ готов.
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