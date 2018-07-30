Худшие образы недели: черепаха, колхозница и Кармен

Кажется, Ксения прибыла на мероприятие прямо из совхоза имени Ленина, где собирала клубнику, иначе как объяснить ее наряд?

Кэт Грэм

Похоже, американская актриса решила спрятать свою фигуру под этим платьем. Многочисленные рюши выглядят как минимум странно и делают тело Кэт бесформенным.

Платье в стиле Кармен смотрится несколько старомодно на фоне современных трендов, но певица на одном платье не остановилась и решила целиком войти в образ. Красные ногти и помада, а также немалое количество украшений явное тому подтверждение.

Певица любит эпатировать публику своими нарядам, однако последнее время часто выходит за рамки разумного. Легинсы с черепашьим принтом и кружевной топ? Серьезно?! В этом случае может быть только одно оправдание: вечеринка в стиле 80-х.

Зачем уважаемой актрисе нужно было надевать подростковый наряд? В нем она похожа на женщину-переростка, а судя по позе, ей самой от этого не по себе.

Евгения Лешкова

Многие светские дамы одеваются впопыхах, и Евгения не исключение. Ее образ называется «винегрет» и включает в себя смокинг с воротником в гусиную лапку, который больше подходит для строгого вечернего дресс-кода, джинсы на каждый день, домашнюю майку, туфли на каблуках, гигантскую сумку и вдобавок красную помаду. Вопрос на засыпку: что Евгения хотела сказать этим нарядом? Другие провальные образы звезд:

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