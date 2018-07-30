Брендомания: 21 крутая идея маникюра с логотипами известных марок

Пару лет назад было модно носить одежду, обувь и сумки, на которых большими буквами было написано название бренда или красовался логотип. Как известно, в фэшн-индустрии все циклично, и сегодня снова на улицах появились «брендированные» девушки, только на этот раз тренд распространился на маникюр. Теперь необязательно покупать в бутике клатч за несколько десятков тысяч — достаточно просто украсить ногти названием любимой марки.

Самые популярные логопиты — Gucci, Louis Vuitton Chanel , но символика этих брендов не должна ограничивать твою фантазию. Например, ты можешь поставить «галочку» Nike и нарисовать «клеточку» Burberry. На одном ли пальце появится рисунок или на нескольких — это зависит только от тебя, жестких правил не существует.

Если ты решишься самостоятельно разрисовывать ногти, но переживаешь, что получится криво или неаккуратно, рекомендуем воспользоваться специальной термопленкой с логотипами, которая моментально прилипает к ногтю. Удалить лишнее можно с помощью пилки.

Кстати, совсем не обязательно в точности повторять лого бренда, можно взять оттенки лака, повторяющие цвета марки (например, у Gucci это зеленый, красный, бежевый и черный) и изобразить что-то абстрактное.

Или наоборот, — что-то очевидное.