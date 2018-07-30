3 образа на новую рабочую неделю, когда почти каждый день дождь

Понедельник

Температура на улице довольно комфортная, поэтому вполне можно позволить себе надеть брюки. Мы уже рассказали об актуальном стиле томбой, поэтому предлагаем опробовать его на практике. Начать можно с пары via%20GIPHY">клетчатых брюк прямого кроя. Добавьте к ним яркие кроссовки и женственный топ с открытыми плечами. А крутая сумка и украшения идеально завершат лук.

Среда

Среда — маленькая пятница. Отмечаем середину недели в платье миди. А раз осталось работать еще несколько дней, то дополняем образ удобной обувью — например, новыми кроссовками Nike React Element 87, которые, наконец-то, доступны в России. В таких потом можно и на тренировку, и на прогулку под дождем по лужам.

Пятнциа

Выбор между Netflix&Chill и вечеринкой в пятницу вечером — это вечная дилемма. На всякий случай в этот день выбираем каблуки — так будет больше шансов отправиться хорошо проводить время с друзьями, а не рыдать над очередной фразой Росса типа «We were on a break!» («У нас был перерыв»).