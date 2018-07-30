Ещё
3 образа на новую рабочую неделю, когда почти каждый день дождь
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 образа на новую рабочую неделю, когда почти каждый день дождь 

SNCmedia.ru 42 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Понедельник
Температура на улице довольно комфортная, поэтому вполне можно позволить себе надеть брюки. Мы уже рассказали об актуальном стиле томбой, поэтому предлагаем опробовать его на практике. Начать можно с пары via%20GIPHY">клетчатых брюк прямого кроя. Добавьте к ним яркие кроссовки и женственный топ с открытыми плечами. А крутая сумка и украшения идеально завершат лук.
Среда
Среда — маленькая пятница. Отмечаем середину недели в платье миди. А раз осталось работать еще несколько дней, то дополняем образ удобной обувью — например, новыми кроссовками Nike React Element 87, которые, наконец-то, доступны в России. В таких потом можно и на тренировку, и на прогулку под дождем по лужам.
Пятнциа
Выбор между Netflix&Chill и вечеринкой в пятницу вечером — это вечная дилемма. На всякий случай в этот день выбираем каблуки — так будет больше шансов отправиться хорошо проводить время с друзьями, а не рыдать над очередной фразой Росса типа «We were on a break!» («У нас был перерыв»).
SNCmedia.ru: последние новости
В тренде: вещи с воланами, оборками и рюшами Re-shaping: Энтони Ваккарелло и его Saint Laurent Закошмарили: 5 аутфитов из Instagram Мити Фомина, в которых мы бы его не выпустили из дома
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна86
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Что скрывает знаменитая стрижка принцессы Дианы5
Рудковской припомнили бывших мужчин11
Какие сны могут говорить о нездоровой психике
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение