Zara представили новую рекламную кампанию

Испанский масс-маркет гигант опубликовал рекламную кампанию в поддержку коллекции сезона осень-зима 2018/19. Ее автором стал известный фэшн-фотограф Стивен Мейзел. Главные роли в атмосферной фотосессии в бохо-стиле исполнили модели Лекси Болинг, Меган Коллисон, Крис Грикайте, Каролин Вольтер, Фэй Фэй Сун, Джулия Нобис и Блесня Минхер. Помимо этого, Фабьен Барон, французский режиссер и шеф-редактор Interview, снял 60-секундное видео, отражающее эстетику новой коллекции Zara.