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Zara представили новую рекламную кампанию
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Zara представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 31 минуту назад
Фото: Fancy Journal
Испанский масс-маркет гигант опубликовал рекламную кампанию в поддержку коллекции сезона осень-зима 2018/19. Ее автором стал известный фэшн-фотограф Стивен Мейзел. Главные роли в атмосферной фотосессии в бохо-стиле исполнили модели Лекси Болинг, Меган Коллисон, Крис Грикайте, Каролин Вольтер, Фэй Фэй Сун, Джулия Нобис и Блесня Минхер. Помимо этого, Фабьен Барон, французский режиссер и шеф-редактор Interview, снял 60-секундное видео, отражающее эстетику новой коллекции Zara.
Стилизовал съемки Карл Темплер, сотрудничавший в разное время с Interview, Vogue, W Magazine, Sacai и Tommy Hilfiger. Напомним, в начале этого года в опубликованной американским изданием Boston Globe статье-расследовании имя стилиста фигурировало в списке обвиняемых в сексуальных домогательствах. Темплер в официальном заявлении все обвинения в своей адрес отверг.
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