Морщины и растяжки: H&M перестали ретушировать фото моделей

В январе шведская компания H&M оказалась в эпицентре скандала из-за выпуска детской коллекции одежды. Бренд представил лукбук, на одной из фотографий которого был запечатлен темнокожий мальчик в свитшоте с весьма неоднозначной надписью: «Самая крутая обезьянка в джунглях». Голливудские звезды и интернет-пользователи обвинили компанию в расовой дискриминации, после чего представители бренда принесли свои извинения.

H&M решили реабилитироваться и ввели новые рекламные правила, согласно которым девушки на фото их коллекций должны выглядеть естественно. Представители бренда надеются, что отсутствие ретуши помогут представительницам прекрасного пола побороть свои комплексы. В сети уже появились снимки, на которых у моделей видны растяжки, морщины и волосы на теле. Интернет-пользователи призывают компанию выпускать больше одежды для людей больших размеров и с нестандартной фигурой.

Напомним, что ранее от ретуши фотографий для рекламных кампаний отказались такие марки, как Asos, Monki, Missguided и Boohoo.