«Стилист перьев и оборок»: в сети обсудили дизайнерские способности Беллы Потемкиной

На международный музыкальный фестиваль «Жара» приехали не только эстрадные артисты, но и представители других профессий. Например, дизайнер Белла Потемкина , которая, появившись на красной дорожке, пародоксальным образом доказала, что даже модельер не всегда может одеться стильно и со вкусом.

У Беллы Потемкиной одевается множество знаменитых женщин. Поклонники восторгаются их элегантными платьями и стильными образами в целом. Однако саму себя Потемкина, видимо, одеть не в состоянии. На закрытие фестиваля «Жара» она приехала в платье, которое мало кому пришлось по вкусу, ведь оно буквально состояло из кричащей фатиновой драпировки, и к тому же было ярко-красного цвета. Конечно, платье оказалось очередным творением рук самой Потемкиной. По ее словам, «кусочки ткани», висящие по всему платью, никак не обработаны, даже швами. Тем не менее она явно гордится нарядом и носит его с удовольствием.

А вот в сети посчитали, что платье Потемкиной стало одним из худших, которые многочисленные зрители смогли увидеть за четыре дня проведения фестиваля. Бурному обсуждению подверглись и дизайнерские навыки Беллы, которую обвиняют в отсутствии индивидуальности, разнообразия, а порой и вкуса. «Опять рюшки как у хрюшки. Она такой же дизайнер как я балерина» «А другого стиля платьев у нее вообще не бывает? Стилист перьев, воланов, оборок, воланов, оборок, воланов, оборок, сетки, капрона» «Дёшево смотритесь» «Вечно как курица — вся в перьях» «Отнимите у нее фатин» «Опять принцессишна свои перья из шкафа выудила» Потемкина, впрочем, предсказывала действительно ожидаемую реакцию общественности и сама предложила поклонникам оценить ее платье и не стесняться высказывать мнение. Вряд ли она осталась довольна большинством высказываний критично настроенной публики.

Разумеется, это не первый раз, когда выбор одежды Потемкиной нещадно критикуют — не зря она уже заранее ждет от публики едких комментариев. Во время главного события этого года, выборов президента, поклонники Беллы также были сосредоточены исключительно на ее одежде. В тот раз она и вовсе удивила их скучностью и неопрятностью своего повседневного облика.