SHISEIDO перезапускает коллекцию косметических средств с акцентом на четырех текстурах

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 30 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Перезапуск SHISEIDO Makeup — новейшая увлекательная и инновационная глава в обширной истории бренда. Являясь пионером индустрии красоты с 1872 года, SHISEIDO в очередной раз производит настоящую революцию в отрасли, «принося Японию в дар всему миру» с помощью коллекции косметических средств — современных, минималистских, прогрессивных, выразительных и креативных. «Основной акцент в этой линейке мы сделали не на исключительных цветах или их невероятных характеристиках, а на уникальных, чувственных текстурах», — отмечает Джилл Скаламандр (Jill Scalamandre), президент bareMinerals, BUXOM и Shiseido Makeup по вопросам глобального развития.

Новый слоган бренда — «Beauty Reimagined. Beauty Made With Soul.» (Новое измерение красоты. Красота, сделанная с душой) — отражается во всех составляющих коллекции. Результатом кропотливого труда специалистов торговой марки стали 21 продукт и 125 оттенков, разделенных на четыре категории по своим чувственным текстурам — Inks (чернила), Gels (гели), Powders (пудры) и Dews (мисты).

"Чернила" вносят в коллекцию средства, обеспечивающие графическую точность и чрезвычайную интенсивность, «гели» — это стойкие, функциональные финиши, дарящие необычайную легкость. «Пудры» — это новый взгляд на традиционные пигменты, с дышащими, градиентными и гибкими формулами, а «мисты» — новая категория продуктов, создающих свет, волшебным образом преобразующий поверхность кожи. В коллекцию также входят пять кистей ручной работы, по своей форме напоминающие инструменты древних японских мастеров каллиграфии.

Практически невесомая упаковка столь же инновационна, как и ее содержимое. Создавая одни из самых тонких продуктов на рынке, высококлассный «архитектор» SHISEIDO Мао Комай (Mao Komai) вместе с командой инженеров, объединили современный дизайн с эстетикой вне времени.

Дабы вдохнуть жизнь в новую коллекцию косметических средств SHISEIDО, бренд пригласил восходящих звезд различных сфер принять участие в рекламной кампании, где каждый из них служит воплощением той или иной текстуры. Знаменитый визажист Как Йошимото-Буа (Kara Yoshimoto-Bua) олицетворяет «мисты», международный мультимедийный художник И Чжоу (YiZhou) — «гели»; балерина Соноя Мидзуно (Sonoya Mizuno) — «пудры»; а автор и исполнитель музыкальных композиций Banks— «чернила». «Эта коллекция изменяет само видение красоты, поэтому мы искали художников и артистов, чей труд разрывает границы креативности, — добавляет г-жа Скаламандр. — С самого начала нашим основным приоритетом был поиск новых „лиц“ SHISEIDO, имеющих подлинную связь с нашим брендом, а также с японским наследием компании — по их происхождению или по сфере искусства, в которой они работают».

В дополнение к этим восходящим звездам, бренд SHISEIDO Makeup собрал Global Artist Collective — группу авторитетных экспертов в области красоты, которые также будут представлять новую коллекцию миру. В состав группы входят международный художник-гример Патрик Та (Patrick Ta); амбассадор APAC Pony; японский визажист Хиро Одагири (Hiro Odagiri); североамериканские мастера визажаВинсент Окуэндо (Vincent Oquendo) и Lottie; а также именитый эксперт по make-up Грегорис Пурпулис (Gregoris Pyrpylis). Несмотря на тот факт, что каждый из участников группы представляет различную культуру или страну, их объединяет особая связь с Японией. «Мы собрали столь разнообразную группу художников-визажистов не только потому, что все они являются истинными мастерами своего дела, но и потому, что они олицетворяют собой те качества, к которым неизменно стремится SHISEIDO: художественная экспрессия, креативность и инновации», — комментирует Джилл Скаламандр.

Выбрав Нью-Йорк в качестве основной площадки для презентации новой коллекции, SHISEIDO использовал уникальный глобальный подход к перезапуску косметической линейки своего легендарного бренда. Созданная в тесном взаимодействии со специалистами в головном офисе компании в Токио, а также при участии обширной команды сотрудников SHISEIDO по всему миру, эта коллекция является результатом текущего международного сотрудничества, не знающего географических границ, часовых поясов и языковых барьеров.