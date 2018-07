Мода в Instagram: 7 fashion-блогеров с отличным чувством юмора

Дональд и Мелания Трамп в блоге @freddiemade

Порой отношение к моде становится слишком серьезным. Самоиронии не хватает и потребителям, и дизайнерам. В итоге многие с придыханием смотрят даже на откровенно странные тренды, а кто-то искренне не верит, что наряд сплошь их брендовых вещей еще не гарантия удачного образа. Призывы быть модным, стильным и актуальным сыпятся на нас из журналов, соцсетей и фотоотчетов светской хроники. К счастью, в интернете есть люди, которые относятся к этой ярмарке тщеславия с должной долей иронии. «КВ» собрал семь Instagram-аккаунтов, где на моду можно смотреть с улыбкой.

1. @griffindior

Школа чародейства и волшебства Хогвартс, какой ее придумала Джоан Роулинг , вряд ли бы вошла в список самых стильных учебных заведений. Глядя на Хагрида или профессора Дамблдора сложно предположить, что герои следят за актуальными трендами. Этот Instagram-канал все-таки делает попытку свести эти два мира — поклонникам сказки точно будет любопытно посмотреть на профессора Макгонагал в диоровской футболке We should all be feminists и на Гермиону, которая варит зелье c использованием духов Miss Dior.

2. @angelicahicks

Ангелика Хикс — иллюстратор, и ей даже удалось поработать с Алессандро Микеле над лимитированной коллекцией футболок для Gucci. Сотрудничество с самым популярным брендом в мире, однако, не вскружило девушке голову. К моде Ангелика относится с должной иронией — ее аккаунт полон забавных люстраций, но главное ради чего стоит подписаться, это нестандартные и креативные «модные битвы». Мериться луками девушка предпочитает не с селебрити на красных дорожках, а с киногероями, а то и со шторкой в ванной.

3. @freddiemade

Фредди Смитсон, концептуальный арт-директор и мастер фотошопа из Лондона, «переодевает» политиков и знаменитостей в весьма непривычные для них наряды, превращая королеву Елизавету II в типичную инстаграмовскую модель, а Дональда Трампа — в звезду streetstyle. Эффект ожидаемо получается весьма комичный.

4. @copylab

Среди 38 тысяч подписчиков этого Instagram-аккаунта есть и Vogue, и Gucci. Здесь и правда можно вдохновляться сквозь смех и смеяться до вдохновения. Автор канала смешивает разные эпохи — в итоге модные логотипы и вещи из современных коллекций попадают на картины мастеров Возрождения и импрессионистов. Все использованные живописные полотна, кстати, подписаны, так что можно еще и подтянуть свои знания по истории искусств и с удивлением подметить, насколько хорошо сумочка от Dolce&Gabbana подходит Офелии.

5. @everyoutfitonsatc

Ностальгически-иронический путеводитель по нарядам из легендарного телесериала «Секс в большом городе», который Челси Фейрлесс и Лорен Гаррони начали вести в 2016 году. Авторы не только дотошно припоминает вещь из какой коллекции какого дизайнера героини носили в определенной серии, но с юмором комментирует не самые удачные комплекты, давая понять, что культовая четверка, конечно, иконы стиля «нулевых», но при этом все-таки живые люди. Забавные мемы, лучшие цитаты и выходы на красные дорожки двадцатилетней давности прилагаются, Как говорится, keep calm and Carrie on.

6. @tommylenk

Актер Томми Ленк, известный зрителям по роли в втором сезоне сериала Room 104 от канала HBO, в своем блоге копирует самые разные модные образы — от выходов Меган Маркл до луков с подиумов. Получается с разной степенью иронии и достоверности, но в изобретательности автору не откажешь. Подписываться стоит убежденным модникам, чтобы вырабатывтаь критическое мышление. Иногда надо взглянуть на такого вот Томми, чтобы понять всю абсурдность некоторых модных идей, а иногда его интерпретации оказываются еще лучше оригинала.

7. @baddiewinkle

Блог 90-летней Бадди Винкл не столько уморительный, сколько просто жизнеутверждающий, но и это немало: позитивные эмоции, наверняка, продлевают жизнь не хуже смеха.