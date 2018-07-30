7 модных платьев на все дни недели

Представьте, если бы в идеальном мире вам пришлось выбрать один-единственный предмет одежды и оформить на него подписку, ежемесячно получая самые привлекательные новинки, то на чем вы бы остановились? Мы лично голосуем за платья, ведь в универсальности и удобстве у них просто нет конкурентов, да и фасоны случаются такие магические, что начинаешь верить в судьбу, по крайней мере, в мире вещей, когда вы и это платье просто созданы друг для друга. Летом наши теплые отношения с платьями становятся еще крепче, а температура на градуснике только подогревает взаимную любовь.

Понедельник: платье цвета хаки с поясом

Про этот день недели вам и объяснять ничего не нужно. Приветствуется: боевой настрой и солидный заряд энергии. С чем придется побороться: с ленью, апатией и философскими вопросами в духе «Что я тут делаю?». Поэтому и наряд соответствует — строгий и чуточку воинственный.

Платье Mango (2 999 руб.)

Вторник: платье-рубашка желтого цвета

Желтый цвет обещает стать «новым розовым», который до этого был «новым бежевым» и «новым черным». А мы обещаем себе не игнорировать яркие цвета, особенно в таком незатейливом воплощении и особенно летом, которое создано для пестрых красок.

Платье Cefinn (£295)

Среда: розовое платье в горошек

В середине недели начинается самое интересное: основной стресс рабочей недели сходит на нет, кое-какие дела и обещания уже исполнены, и пора переходить к гедонистическим моментам, которые бывают только летом: например, наблюдать на террасе за закатом после окончания рабочего дня. Естественно, не в одиночестве и с каким-нибудь фотогеничным коктейлем.

Платье Mango (3 999 руб.)

Четверг: черное платье-кафтан

Именно так мы видим себе версию того самого маленького черного платья на лето: свободный струящийся фасон, тонкая легкая ткань и минимум премудростей в крое. В идеале такое платье следует «приправлять» самыми странными аксессуарами: бусами в этническом стиле или огромными сережками с цветными камнями, поясом из шелкового платка или целой композицией из брошей.

Платье H&M (5 999 руб.)

Пятница: платье из рифленой ткани

Последний рабочий день недели по духу мы воображаем себе именно так: в перченом оттенке красного цвета и с модным этим летом жатым эффектом. Если вечер пятницы обещает быть насыщенным, то стоит добавить еще и высокие каблуки и украшения — ударная смесь для самой горячей поры и самого жаркого сезона.

Платье Bershka (1 999 руб.)

Суббота: платье-кафтан с вышивкой

Выходные — это всегда маленький праздник, а летом часто еще и мини-каникулы. Будьте во всеоружии, если друзья вдруг предложат бросить все и отправиться на природу к воде — кататься на лодках, собирать венки из живых цветов и медитировать под искры из костра.

Платье Zara (3 999 руб.)

Воскресенье: платье в полоску из шелка

Привычную негу этого дня ничто не должно испортить, поэтому воскресенье всегда планируйте в формате light, чтобы дать себе отдохнуть и зарядиться энергией. Одежды такой подход также касается: зимой мы кутались в уютную шерсть, а летом ищем тактильной привязанности с натуральным шелком и его производными.

Платье Tory Burch (€242 по скидке)

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