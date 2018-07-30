На примере Меган Маркл: как одеться недорого в стиле герцогини?

Новоявленная герцогиня Сассекская, а в девичестве Меган Маркл, потихоньку прокладывает дорогу к нашим сердцам. Девушка чувствует себя все более уверенно в новом статусе и демонстрирует отличный обновленный стиль, который одновременно отражает ее сильный характер и не нарушает жесткий протокол королевской британской семьи. Мы внимательно наблюдали за Меган весь последний месяц и решили, что только из тех нарядов, которые она продемонстрировала в июле, уже можно составить идеальный повседневный гардероб. Брючный костюм, рубашка с широкими брюками, четыре платья для разных поводов и один «воскресный» сарафан — пожалуй, вот он, тот самый капсульный гардероб, который мы искали себе на лето. Спасибо, Меган!

Желтое платье миди

Один из самых ярких образов Меган Маркл, который содержит зашифрованный совет стилистов для каждой из нас: даже если протокол или дресс-код замыкает вас в рамки того или иного стиля, строгие наряды с аскетичным кроем и в ярком цвете — ваше спасение. Только никаких черных лодочек: если обувь открытая, то непременно под цвет кожи.

Желтое платье миди Black Halo ($390)

Платье-тренч на пуговицах

Своим платьем, скроенным по форме тренча без рукавов, Меган определенно покорила всех критиков. В реальной жизни в поисках чего-то подобного мы обнаружили одну хитрость: оказывается, более качественные и стильные модели встречаются в разделах «Верхняя одежда», а не «Платья», так что это будет скорей плащ без рукавов, чем платье.

Платье-тренч Max Mara на пуговицах (25 590 руб. по скидке)

Черное платье

Про маленькое черное платье уже написано так много, но из всего учебника моды стилисты Меган пока предпочитают главу про Кристиана Диора — именно он так обожал длину миди и хорошо очерченную талию. Если у вас в гардеробе все еще нет похожего платья с однотонным ремешком, то оно вам срочно необходимо.

Черное платье Staud (14 145 руб.)

Платье болотного цвета

Еще одно сильное качество стилиста: знать все оттенки, которые подходят клиентке. Цвет хаки таким уж торжественным не назовешь, но он подходит Меган и ее оттенку кожи. Дополнительным мотивом для выбора именно этого платья могли бы быть аксессуары на тон темнее самого наряда: клатч, перчатки и пояс из замши.

Платье болотного цвета Zara (3 999 руб.)

Сарафан в клетку

Отличный пример летнего наряда, который ассоциируется с дорогим досугом британской аристократии или высшего общества из Хэмптонса, а не с популярными летом тропическими мотивами и хиппи-стилем. Цветовая гамма включает в себя бежевый, молочный и коричневый — благородная и приятная взгляду комбинация, в которой вещи выглядят даже дороже, чем есть на самом деле.

Сарафан в клетку Mango (3 999 руб.)

Рубашка в полоску и белые брюки

Меган обещала продвигать гендерное равенство и феминизм в своей социальной работе при дворе, а пока начинает свою маленькую революцию с моды. Пока ее «соперница» за внимание Кэтрин носит исключительно строгие платья и костюмы с юбками, Меган позволяет себе чуть больше свободы: широкие прямые брюки и рубашку в клетку как прекрасный пример офисного smart casual.

Рубашка в полоску Bershka (1 599 руб.); белые брюки Joseph (€184)

Черный брючный костюм

Классика делового стиля подходит Меган как никогда, и нам, если честно, очень нравится, что она не боится таких современных и не слишком женственных фасонов. Та же Кэтрин уж точно выбрала бы приталенный жакет и обтягивающие брюки, и эффект не получился бы таким остромодным.

Жакет Stradivarius (2 999 руб.); брюки Stradivarius (1 799 руб.)

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