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Стало известно, почему Кейт Миддлтон очень редко надевает брюки
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Стало известно, почему Кейт Миддлтон очень редко надевает брюки 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
После эпизода с гардеробом Меган Маркл, когда стало известно о запрете принца Гарри — он против того, чтобы его супруга носила смокинг, фешн-блогеры заинтересовались — а как часто Кейт Миддлтон носит брюки?
Герцогиня Кембриджская — признанная икона стиля. Одевается она очень элегантно и сдержанно. Вспомним, когда мы видели Миддлтон в брюках и джеггинсах.
Кейт Миддлтон и гостья спортивного праздника
Это было всего несколько раз, когда супруга принца Уильяма принимала участие в спортивных мероприятиях, в том числе в холодное время года. По мнению модных критиков, герцогиня Кембриджская создала свои собственные правила стиля в 2011 году, когда стала членом королевской семьи. И тот факт, что она редко носит брюки — это выбор самой Миддлтон, а не рекомендация или даже запрет королевы Елизаветы II.
А вот Меган Маркл неравнодушна к этой детали гардероба. Впрочем, герцогиню Сассекскую уже назвали фешн-бунтаркой. В этом она отличается от Кейт Миддлтон, которая выглядит прилежной ученицей в сравнении с экс-актрисой.
Меган Маркл и принц Гарри
А как вы считаете, уместно ли герцогиням носить брюки?
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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