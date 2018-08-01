Стало известно, почему Кейт Миддлтон очень редко надевает брюки

После эпизода с гардеробом Меган Маркл, когда стало известно о запрете принца Гарри — он против того, чтобы его супруга носила смокинг, фешн-блогеры заинтересовались — а как часто Кейт Миддлтон носит брюки?

Герцогиня Кембриджская — признанная икона стиля. Одевается она очень элегантно и сдержанно. Вспомним, когда мы видели Миддлтон в брюках и джеггинсах.

Кейт Миддлтон и гостья спортивного праздника

Это было всего несколько раз, когда супруга принца Уильяма принимала участие в спортивных мероприятиях, в том числе в холодное время года. По мнению модных критиков, герцогиня Кембриджская создала свои собственные правила стиля в 2011 году, когда стала членом королевской семьи. И тот факт, что она редко носит брюки — это выбор самой Миддлтон, а не рекомендация или даже запрет королевы Елизаветы II

А вот Меган Маркл неравнодушна к этой детали гардероба. Впрочем, герцогиню Сассекскую уже назвали фешн-бунтаркой. В этом она отличается от Кейт Миддлтон, которая выглядит прилежной ученицей в сравнении с экс-актрисой.

Меган Маркл и принц Гарри

А как вы считаете, уместно ли герцогиням носить брюки?