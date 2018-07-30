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Московская Золушка. Преображение
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Московская Золушка. Преображение 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин. Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com.
Елена Селеванова
СТИЛЬ
Мы предложили нашей героине универсальный комплект на лето. Классическое платье –футляр с цветочным принтом прекрасно подойдет как для офиса, так и для встреч с друзьями. Талию подчеркивает тоненький розовый ремешок. Для летних вечеров мы предложили героини дополнить комплект тонким пальто цвета фуксии с крупными пуговицами и укороченными рукавами. У нас получился яркий и запоминающийся образ.
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