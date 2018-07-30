Московская Золушка. Преображение

Дорогие девушки! Наша рубрика — для вас! Вас сфотографирует неоднократный победитель «Пресс-фото России», номинант Пулитцеровской премии Сергей Каптилкин . Партнеры проекта — ведущие салоны красоты, магазины одежды, ювелирные компании, интернет-магазины и известные стилисты. Чтобы принять участие, присылайте фотографии на почту zolushkavm@gmail.com.

Елена Селеванова

СТИЛЬ

Мы предложили нашей героине универсальный комплект на лето. Классическое платье –футляр с цветочным принтом прекрасно подойдет как для офиса, так и для встреч с друзьями. Талию подчеркивает тоненький розовый ремешок. Для летних вечеров мы предложили героини дополнить комплект тонким пальто цвета фуксии с крупными пуговицами и укороченными рукавами. У нас получился яркий и запоминающийся образ.