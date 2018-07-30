Неожиданный союз: серебро и бриллианты

Серебро и бриллианты — это сочетание долго считалось довольно смелым в мире ювелирных украшений. Примерно как брак Меган Маркл и принца Гарри , который до последнего все считали выдумкой желтой прессы. Как принцы раньше женились исключительно на девушках из высшего общества и родовитых семей, так и консервативные ювелирные дизайнеры к слову «бриллиант» привыкли добавлять только лишь золото — белое, желтое или розовое, но почти никогда не серебро, даже учитывая его полумагические свойства «маскироваться» под любой оттенок золота. А ведь альянс серебра и бриллиантов может превратиться в весьма выгодное объединение, учитывая демократичную цену украшений при безупречном дизайне.

Серебряные серьги с бриллиантами

Между прочим, серебряные украшения с бриллиантами носили еще российские императоры: в Алмазном фонде в Кремле хранятся реликвии из этого металла, богато украшенные драгоценными камнями.

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Серебряное кольцо с бриллиантами

Пробовать сезонные или любые другие новинки, о которых вы даже и не помышляли ранее, лучше всего со скидками, чтобы позволить себе больше при наименьших угрызениях совести.

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Серебряные серьги с бриллиантами

Пусть знаки любви и нежности сопровождают вас даже в те моменты, когда вы одиноки и полностью сосредоточены на самосовершенствовании. Ведь в том числе речь идет и о любви к себе, а такое чувство «обречено» быть долгим.

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Серебряное кольцо с бриллиантами

V-образный символ — эмблема победы, птицы в полете и удачных вестей. А для кого-то это еще и персональный амулет с первой буквой собственного имени.

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Комплект из серебряных сережек и кольца с бриллиантами

Украшения на каждый день призваны быть неприметными, строгими и при этом выдержанными в одном стиле с вашим рабочим гардеробом. Такой комплект из серебра с 24 бриллиантами отвечает всем перечисленным выше требованиям плюс может похвастаться доступной ценой.

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Серебряное кольцо с бриллиантом

Один-единственный бриллиант в этом кольце не останется без внимания, с тех пор как у него есть своеобразная «подсветка», которую придумали ювелирные дизайнеры, — обрамление из розового золота.

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